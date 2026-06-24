◆米大リーグ メッツ―カブス（２３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

メッツ・千賀滉大投手（３３）が、本拠のカブス戦に今季初勝利を目指してマウンドに上がった。

先頭のクローアームストロングには３球連続直球で空振り三振。２番ブレグマンにも直球で推して一邪飛。ブッシュにはフルカウントまで粘られたが、直球で空振り三振。３者凡退で立ち上がった。直球は最高で９８・５マイル（約１５８・５キロ）を記録した。

２回、先頭の鈴木誠也との対決を迎えたが、初球ストライクから４連続ボールで四球。ハップに中前打で一、二塁とされると、ショーに死球で無死満塁のピンチを招いた。続くホーナーは空振り三振に仕留めたが、カリーに四球で押し出し。制球が定まらずにマウンド上でいらだちを示す場面もあった。９番スワンソンに左犠飛で２点目。２死一、二塁でクローアームストロングに右中間へ１７号３ランを被弾した。

今季の千賀は、５番目の先発投手として開幕からローテーション入りしたものの５試合投げ０勝４敗となった後に腰椎の炎症のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。６月１６日レッズ戦で復帰したが、初回の４失点に泣き５敗目を喫していた。

２回から４回は無失点に抑えただけに、千賀は「久しぶりの登板という所もありましたし、自分のやらなければいけないことが、うまくまとめられなかったなという印象があります。感覚的にも状態的にもすごくいい状態だと思っているので、あとは、また出番があれば自分のピッチングをするだけだと思っています。最後の３イニングがよかったからこそ、最初の立ち上がりが悔しいなという気持ちが特に強い」と話していた。