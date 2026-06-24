人気YouTubeグループ「フォーエイト48」が23日、結成7周年を迎えた節目の日に活動を終了した。最後の動画では、メンバーが思い出の地を巡りながら7年間の歩みを振り返り、ファンへの感謝を語った。

フォーエイト48は2019年に結成された男女混合グループ。ドッキリやダンス、音楽活動などで小中学生を中心に人気を集め、登録者数はピーク時に200万人を突破。2022年には音楽活動を本格化し、メジャーデビューも果たした。若者の支持を受け、NHKの教育番組にも出演。YouTube界を代表するグループの一つとして活躍してきた。

最後の動画では、活動の原点となった場所に行き、18年夏にTikTokユーザーのオフ会で出会ったことが結成のきっかけだったと回想。メンバーそれぞれがグループとの出会いや成長を振り返り、「人生で一番良かった7年間」「フォーエイトは僕の青春だった」など、感謝の言葉を口にした。

最年少メンバーのあみかは「フォーエイトがなかったら今の自分はいない」と語り、「成長して戻ってきたい」と将来の再集結に期待を寄せた。

動画終盤では、タロー社長が涙ながらに「家族以上に理解し合える仲間」とメンバーへの思いを吐露。リーダーのこたつも「これが最後の過程だとは思っていない」と語った。

最後は全員で「ありがとうございました」と頭を下げ、「おのおのの夢をかなええよう」と笑顔で締めくくった。