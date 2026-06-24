◇W杯北中米大会1次リーグK組 ポルトガル 5―0 ウズベキスタン（2026年6月23日 米国・ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグK組の第2戦が23日（日本時間24日）に行われ、ポルトガル（FIFAランキング7位）がウズベキスタン（同58位）に5―0で快勝した。FWクリスティアーノ・ロナウド（41）が2得点で貢献した。試合後にFOXスポーツの解説を務める元スウェーデン代表のレジェンドストライカーであるズラタン・イブラヒモビッチ氏（44）が言及した。

前半6分にDFカンセロの右クロスに右足を合わせて先制点を記録し、史上初の6大会連続ゴールを達成した。2―0の前半39分にはスルーパスに抜け出して最終ラインの裏を取り、右に流れながらGKの逆を突いて左隅に流し込む技ありの追加点。W杯通算10得点として2桁に到達した。

そしてカメラに向かって「I'm back」と2度叫んでアピールした。

試合後にイブラヒモビッチ氏は「ゴールを決めるための試合だったよね。ポルトガルにとっては、大量のゴールを奪うための試合だった」と試合を総括した。

ロナウドの2得点についても「それに彼のメッセージだけど……俺は彼が衰えたなんて一度もないと思ってたよ。だからなんで『戻ってきた』なんて言っているのか分からないね」と笑い交えながらコメントを残した。