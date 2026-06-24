わんこのお世話をしたいベビーは、用意したごはんを1粒ずつ手に持って…！？愛に溢れた尊すぎるふたりの世界がSNSで反響を呼んでいます。思わず頬が緩んでしまう投稿には「かわいい♡」の声が寄せられています。

【動画：赤ちゃん『大型犬のお世話をしたい』→自分でごはんを用意して、1粒ずつ手に持って…優しさに溢れた『素敵すぎる光景』】

わんこのお世話をしたい赤ちゃん

TikTokアカウント「babymala20240411」に投稿されたのは、大型犬アラスカンマラミュートとご夫婦の息子さんとの日常の一コマ。同い年のわんこと息子さんは、とっても仲良し。一緒にケージに入ってふたりだけの世界が出来上がっていることもあるのだそう。

この日は、わんこのお世話を買って出た息子さん。なんと自分でごはんを用意して、わんこの元へ。『まんま！』と言っているため、わんこのごはんであることをちゃんと分かっている模様。大好きなわんこのことを、普段から良く見ているのでしょうね。

ごはんを1粒ずつ「どうぞ！」

わんこの目の前にごはんが入ったお皿を置き、1粒とって「はい！」と口元へ運んだ息子さん。受け取ろうとしたわんこですが、息子さんがごはんから手を離さないため食べることができません…！

食べてくれないことに疑問を持った息子さんですが、すぐに修正！ふたたびわんこの口元へ持っていき上手に口の中へ。モグモグと美味しそうに食べてくれる様子が嬉しくて、何度もごはんをあげたのだとか。1粒ずつ丁寧に与える姿は微笑ましい限りです。

お互い大好き！尊すぎるふたり♡

一生懸命食べ続けるわんこですが、息子さんの与えるペースが速すぎて追いつきません。ぽろぽろとこぼしてしまいますが、それもまたご愛敬！わんこは穏やかに息子さんに付き合ってあげていたといいます。息子さんの何倍も体の大きなわんこは、懐の広さも別格級なのでしょう。

いつも一緒のふたりだからこそ通じ合える尊い世界観。これからもずっと続いていくことを願ってやみません…！

思わずにんまりしてしまうふたりの姿には「かわいい♡」の声も寄せられています。こんなに微笑ましい光景が日常だなんて、うらやましいが過ぎますね…！

TikTokアカウント「babymala20240411」には、わんこと息子さんのほのぼのした日々が紹介されています。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「babymala20240411」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております