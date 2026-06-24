X（旧Twitter）で話題になっているのは、とんでもなく気付くのが遅かったわんこの姿。思わず笑ってしまう表情は記事執筆時点で40万回を超えて表示されており、「ピタッと止まったｗ」「可愛すぎますw」「尻尾ふりふりだったのに…！」などのコメントの他、2万5000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ウキウキで診察台に乗る犬→『ここは病院だ』と気付いた瞬間に…あまりにもわかりやすい『絶望する光景』】

診察台に上がったら…

Xアカウント「@kutsu_shigatanu」の投稿主さんは、ポメラニアンの『くつした』ちゃんとの日々を紹介しています。

くつしたちゃんはこの日、動物病院へやってきました。しかし、どうやら最初は状況を理解していなかったようです。診察台にひょいっと乗ると、周囲をキョロキョロ見回しながらご機嫌な様子。尻尾も楽しそうにフリフリしており、「今日は何をするのかな？」とでも言いたげな表情を浮かべていました。

ところが、その数秒後。ふと何かに気付いたくつしたちゃんの表情が一変します。「もしかしてここって病院…？」と察したのか、さっきまでの笑顔はどこへやら。真顔になり、元気いっぱいだった尻尾もストンと下がってしまったのです。そのあまりにもわかりやすいテンションの急降下ぶりに、飼い主さんも思わず笑ってしまったそう。

嬉しそうな顔から絶望顔への見事な切り替わりは、多くの人をクスッとさせたのでした。

この投稿には、「気づくのが絶望的に遅い(笑)」「目が完全に泳いでるw」「瞬時に真顔になった！」など、多くのコメントが寄せられています。

のんびり屋さんのくつしたちゃん

くつしたちゃんは、とてものんびりした性格の持ち主です。特にこたつがお気に入りで、冬の間はすっかり虜。ところが春になってこたつが片付けられると、どこか納得できない様子でしょんぼりしてしまうのだとか。

また、ころんとした丸い体つきもチャームポイント。飼い主さんからは「たぬきみたい」と言われることもあるそうで、その愛嬌たっぷりのフォルムに多くの人が癒やされています。

Xアカウント「@kutsu_shigatanu」には、他にもくつしたちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「@kutsu_shigatanu」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。