ハミルトンは、機械式手巻きモデル『カーキ フィールド メカ パワーリザーブ』に、新たにグリーンとブルーのダイヤルを追加することを発表した。

（関連：【画像】ブレスレットやNATOストラップとの組み合わせで、用途に応じたスタイルの切り替えが可能（詳細写真））

『カーキ フィールド メカ パワーリザーブ』は、2025年に登場したフィールドウォッチ。ブランド初となるダイヤル上にパワーリザーブ表示を備えた40mmの機械式手巻きモデルで、9時位置のインジケーターは「F（満）」と「E（空）」を明確に示し、視認性と実用性を両立した設計となっている。

搭載するムーブメントは、ETA社がハミルトンのために開発した手巻きムーブメント、キャリバーH-23。最大80時間の標準持続時間を誇り、内部には衝撃によるズレを防ぐスリップスプリングを採用する。巻き上げ時の操作性を高めながら、山林や河川、岩場などの環境下はもちろん、都市の移動や日常のルーティンでも信頼性と精度を保つように設計されている。

ケースは『カーキ フィールド』らしい無駄のない洗練されたフォルムを踏襲し、サンドブラスト加工によるマットな質感が、ミリタリーの精神と上質さを両立させる。ブレスレットやNATOストラップとの組み合わせで、用途に応じたスタイルの切り替えが可能だ。

今回加わったグリーンとブルーのダイヤルは、クラシックなフィールドウォッチの世界観に、深みと上質さを添える新たなカラーラインナップとなる。

■製品情報カーキ フィールド メカ パワーリザーブメーカー：ハミルトン新色：グリーン、ブルーケース径：40mmムーブメント：キャリバーH-23（手巻き）パワーリザーブ：最大80時間仕様：ダイヤル上パワーリザーブ表示（9時位置）、サンドブラスト加工ケース、スリップスプリング搭載公式サイト：HamiltonWatch.com

（文＝リアルサウンド編集部）