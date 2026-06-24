MATCH 45 グループL第3戦



2026年6月24日 5:00キックオフ（会場：ボストンスタジアム）



イングランド 0-0 ガーナ



勝てばグループ突破が決まる両チームによる大一番。アフリカ勢との対戦を得意とし、ワールドカップでは5勝3分けと無敗を維持しているイングランドに対し、ガーナはワールドカップ史上初となる連勝を狙った。



イングランドは前節から先発を2人変更。ボールを保持しながら相手を崩そうとするスリーライオンズに対し、ガーナはコンパクトな2ラインを形成し、スライドを徹底した守備で対抗した。立ち上がりから球際での激しい攻防が続き、トーマス・トゥヘル監督が試合前に語っていたように、サイドでの攻防が勝負を左右する重要なポイントとなった。





開始15分時点でボール支配率はイングランドが80％を超える展開。ボールを失っても素早い切り替えを見せ、中盤で即座に回収すると何度もクロスからチャンスをうかがう。しかし、ガーナ守備陣は集中力を切らさず、最後の局面で身体を張って対応。イングランドに決定機を与えなかった。一方のガーナは守備に追われる時間が長く、なかなかカウンターを発動できない。それでも組織的な守備を維持し続け、スコアレスのまま前半を終えた。後半に入ると試合はややオープンな展開となる。ガーナもボールを前進させる場面が増え、カウンターからゴールへ迫る回数を増やしていった。69分にはイングランドに好機。ハリー・ケインが巧みなターンからシュートへ持ち込んだが、十分な体勢で打ち切れず、ボールに勢いは生まれなかった。すると79分、今度はガーナに決定機が訪れる。エベレチ・エゼのボールをアブドゥル・ファタウ・イサハクが奪取し、そのままドリブルで運び、プリンス・クワベナ・アドゥへスルーパス。ジョーダン・ピックフォードとの1対1を迎えたアドゥはDFと交錯しながらもシュートを放ったが、ゴール前にいたアントワーヌ・セメンヨに当たってしまい、先制点とはならなかった。終盤にかけては再びイングランドが圧力を強める。86分、リース・ジェイムズのクロスにニコ・オライリーが頭で合わせると、シュートはクロスバーを直撃。さらにこぼれ球をケインが押し込もうとしたが、シュートは大きく上へ外れてしまった。アディショナルタイムの93分にはコーナーキックからマーク・グエイが強烈なヘディングシュートを放つ。しかし、ゴールライン際でコジョ・ペプラ・オッポンが執念のクリア。ガーナは最後の最後で最大のピンチをしのいだ。そして試合終了。ガーナが粘り強い守備を90分間継続し、イングランドを無得点に封じ込めた。スコアレスドローという結果ながら、守備陣の集中力が光る価値ある勝ち点1となった。一方のイングランドにとっては課題の残る一戦となった。高い支配率を記録しながらも崩し切る場面は限られ、フィニッシュの精度も欠いた。決勝トーナメントを見据えるなかで、攻撃面の改善と先発メンバーの最適解を探る必要がありそうだ。［スコア］イングランド 0-0 ガーナ［ポゼッション］イングランド 59%ガーナ 31%中立 10%［シュート数］イングランド：18本ガーナ：2本［枠内シュート］イングランド：4本ガーナ：1本［イエローカード］イングランドデクラン・ライスガーナイニャキ・ウィリアムスイングランドフォーメーション：［4-2-3-1］監督：トーマス・トゥヘルGKジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）DFエズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）マーク・グエイ（マンチェスター・シティ）リース・ジェイムズ（チェルシー）ジェド・スペンス（トッテナム）MFデクラン・ライス（アーセナル）エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード）アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）ノニ・マドゥエケ（アーセナル）FWハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）交代出場65分 ジェド・スペンス→ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）65分 アンソニー・ゴードン→ブカヨ・サカ（アーセナル）74分 ジュード・ベリンガム→モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）74分 エリオット・アンダーソン→エベレチ・エゼ（アーセナル）83分 ノニ・マドゥエケ→マーカス・ラッシュフォード（マンチェスター・ユナイテッド）ガーナフォーメーション：［4-4-2］監督：カルロス・ケイロスGKベンジャミン・アサレ（ハーツ・オブ・オーク）DFジョナス・アジェティ（ヴォルフスブルク）ギデオン・メンサー（オセール）ジェローム・オポク（バシャクシェヒル）マービン・セナヤ（オセール）MFカレブ・イレンキ（ノアシェラン）トーマス・パルティ（ビジャレアル）クワシ・シボ（レアル・オビエド）アントワーヌ・セメンヨ（マンチェスター・シティ）FWジョルダン・アイェウ（レスター・シティ）イニャキ・ウィリアムス（アスレティック）交代出場66分 イニャキ・ウィリアムス→アブドゥル・ファタウ・イサハク（レスター・シティ）66分 ジョルダン・アイェウ→プリンス・クワベナ・アドゥ（ヴィクトリア・プルゼニ）87分 マービン・セナヤ→コジョ・ペプラ・オッポン（ニース）95分 プリンス・クワベナ・アドゥ→ババ・ラーマン（PAOK）