［W杯マッチ45］シュート18本を放つもイングランド無得点…… ガーナがハリー・ケインを封じて勝ち点獲得 先発陣の最適解はいまだ見えず
MATCH 45 グループL第3戦
2026年6月24日 5:00キックオフ（会場：ボストンスタジアム）
イングランド 0-0 ガーナ
勝てばグループ突破が決まる両チームによる大一番。アフリカ勢との対戦を得意とし、ワールドカップでは5勝3分けと無敗を維持しているイングランドに対し、ガーナはワールドカップ史上初となる連勝を狙った。
イングランドは前節から先発を2人変更。ボールを保持しながら相手を崩そうとするスリーライオンズに対し、ガーナはコンパクトな2ラインを形成し、スライドを徹底した守備で対抗した。立ち上がりから球際での激しい攻防が続き、トーマス・トゥヘル監督が試合前に語っていたように、サイドでの攻防が勝負を左右する重要なポイントとなった。
一方のガーナは守備に追われる時間が長く、なかなかカウンターを発動できない。それでも組織的な守備を維持し続け、スコアレスのまま前半を終えた。
後半に入ると試合はややオープンな展開となる。ガーナもボールを前進させる場面が増え、カウンターからゴールへ迫る回数を増やしていった。
69分にはイングランドに好機。ハリー・ケインが巧みなターンからシュートへ持ち込んだが、十分な体勢で打ち切れず、ボールに勢いは生まれなかった。
すると79分、今度はガーナに決定機が訪れる。エベレチ・エゼのボールをアブドゥル・ファタウ・イサハクが奪取し、そのままドリブルで運び、プリンス・クワベナ・アドゥへスルーパス。ジョーダン・ピックフォードとの1対1を迎えたアドゥはDFと交錯しながらもシュートを放ったが、ゴール前にいたアントワーヌ・セメンヨに当たってしまい、先制点とはならなかった。
終盤にかけては再びイングランドが圧力を強める。86分、リース・ジェイムズのクロスにニコ・オライリーが頭で合わせると、シュートはクロスバーを直撃。さらにこぼれ球をケインが押し込もうとしたが、シュートは大きく上へ外れてしまった。
アディショナルタイムの93分にはコーナーキックからマーク・グエイが強烈なヘディングシュートを放つ。しかし、ゴールライン際でコジョ・ペプラ・オッポンが執念のクリア。ガーナは最後の最後で最大のピンチをしのいだ。
そして試合終了。ガーナが粘り強い守備を90分間継続し、イングランドを無得点に封じ込めた。スコアレスドローという結果ながら、守備陣の集中力が光る価値ある勝ち点1となった。
一方のイングランドにとっては課題の残る一戦となった。高い支配率を記録しながらも崩し切る場面は限られ、フィニッシュの精度も欠いた。決勝トーナメントを見据えるなかで、攻撃面の改善と先発メンバーの最適解を探る必要がありそうだ。
［スコア］
イングランド 0-0 ガーナ
［ポゼッション］
イングランド 59%
ガーナ 31%
中立 10%
［シュート数］
イングランド：18本
ガーナ：2本
［枠内シュート］
イングランド：4本
ガーナ：1本
［イエローカード］
イングランド
デクラン・ライス
ガーナ
イニャキ・ウィリアムス
イングランド
フォーメーション：［4-2-3-1］
監督：トーマス・トゥヘル
GK
ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
DF
エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
マーク・グエイ（マンチェスター・シティ）
リース・ジェイムズ（チェルシー）
ジェド・スペンス（トッテナム）
MF
デクラン・ライス（アーセナル）
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード）
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
ノニ・マドゥエケ（アーセナル）
FW
ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）
交代出場
65分 ジェド・スペンス→ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
65分 アンソニー・ゴードン→ブカヨ・サカ（アーセナル）
74分 ジュード・ベリンガム→モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
74分 エリオット・アンダーソン→エベレチ・エゼ（アーセナル）
83分 ノニ・マドゥエケ→マーカス・ラッシュフォード（マンチェスター・ユナイテッド）
ガーナ
フォーメーション：［4-4-2］
監督：カルロス・ケイロス
GK
ベンジャミン・アサレ（ハーツ・オブ・オーク）
DF
ジョナス・アジェティ（ヴォルフスブルク）
ギデオン・メンサー（オセール）
ジェローム・オポク（バシャクシェヒル）
マービン・セナヤ（オセール）
MF
カレブ・イレンキ（ノアシェラン）
トーマス・パルティ（ビジャレアル）
クワシ・シボ（レアル・オビエド）
アントワーヌ・セメンヨ（マンチェスター・シティ）
FW
ジョルダン・アイェウ（レスター・シティ）
イニャキ・ウィリアムス（アスレティック）
交代出場
66分 イニャキ・ウィリアムス→アブドゥル・ファタウ・イサハク（レスター・シティ）
66分 ジョルダン・アイェウ→プリンス・クワベナ・アドゥ（ヴィクトリア・プルゼニ）
87分 マービン・セナヤ→コジョ・ペプラ・オッポン（ニース）
95分 プリンス・クワベナ・アドゥ→ババ・ラーマン（PAOK）
大チャンス到来も— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 23, 2026
ファタウがフィジカル＆スプリントでチャンスメーク
アドゥの執念の左足も先制点とはならず...
#FIFAワールドカップ グループL
イングランド×ガーナ
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