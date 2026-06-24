◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ」（２３日、後楽園ホール）観衆１１９５

新日本プロレスは２３日、後楽園ホールで「Ｒｏａｄ ｔｏ Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ」を開催した。

メインイベントの『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ』Ａブロック出場者決定戦でＹｕｔｏ‐Ｉｃｅが２５分５４秒、Ｃｒｕｅｌｌａでタイチを破り、Ｇ１初出場を決めた。

新日本プロレスは５月２７日に親会社のブシロードがテレビ朝日とサイバーエージェントに今月３０日に株式譲渡することを発表した。この日の大会が２０１２年から続いてきた「ブシロード体制」のラスト興行となった。

メインイベントのバックステージでタイチが来年のＧ１へ向け選手の参加条件を巡り「（前年の大会で）負け越した人間は全員予選で、勝ち越しした人間は本戦だ」など独自の私案を披露した。

続いて「ファンと共に新日本プロレスは新しくなっていくんだよ、こっから」と切り出し「来月から新しくなるんだな。今日で１４年間、ブシロード終わった。最後のメインイベントが俺とＩｃｅだってよ、ブシロード体制。締まったのか分かんねえけど、ブシロードさん、１４年間、生活のレベルを上げてくれてありがとう」とブシロードへの感謝を明かし「これから新日本プロレス、ファンと共に新しくなっていくんだ。『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ』、俺は夏休みもらうよ。ゆっくり見させてもらう」と掲げた。

テレビ朝日が親会社となる「新体制」最初の興行は、７月２日の埼玉・所沢市民体育館大会となる。一方、ブシロードは「スターダム」の親会社としてプロレス事業を継続する。

◆６・２３後楽園全成績

▼第１試合 ２０分１本勝負

〇安田優虎、エル・デスペラード、上村優也（８分４７秒 逆エビ固め）中原大誠、矢野通、真壁刀義

▼第２試合 ２０分１本勝負

ゼイン・ジェイ、ジェイコブ・オースティン・ヤング、〇グレート‐Ｏ‐カーン、ジェイク・リー（１０分１５秒 崩壊）松本達哉●、田口隆祐、ＹＯＨ、後藤洋央紀

▼第３試合 ２０分１本勝負

小島聡、〇海野翔太（１０分０６秒 Ｓｅｃｏｎｄ Ｃｈａｐｔｅｒ→片エビ固め）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平

▼第４試合 ３０分１本勝負

金丸義信、〇ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮（８分４７秒 レフェリーストップ）永井大貴●、鷹木信悟、ＯＳＫＡＲ、辻陽太

▼第５試合 ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座挑戦権争奪４ＷＡＹマッチ 時間無制限１本勝負

〇フランシスコ・アキラ（１５分３５秒 Ｃｒｏｗｎ Ｆａｌｌ→エビ固め）マスター・ワト●

※残りは、藤田晃生とＳＨＯ

▼第６試合 『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３６』Ｂブロック出場者決定戦 時間無制限１本勝負

〇ウルフアロン（１９分４５秒 逆三角絞め）ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ●

▼第７試合 『同』Ａブロック出場者決定戦 時間無制限１本勝負

〇Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ（２５分５４秒 Ｃｒｕｅｌｌａ→片エビ固め）タイチ●