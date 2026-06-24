天草・芦北地方では、24日昼前から夜のはじめ頃にかけて土砂災害に厳重に警戒し、24日昼過ぎにかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

【画像で確認する】天気図・雨シミュレーション・発雷確率

また、熊本県では25日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。引き続き、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

梅雨前線が華中から東シナ海を通り九州にのびていて、前線上の東シナ海には低気圧があってゆっくり東進しています。この前線は、26日にかけて九州に停滞し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、引き続き大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため、熊本県では、25日夜遅くにかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。また、25日昼前にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがあります。

▼雨シミュレーション（あす25日午後6時まで）

▼発雷確率（あす25日夕方まで）

［雨の予想］

24日に予想される1時間降水量は多い所で、

熊本地方 50ミリ

阿蘇地方 40ミリ

天草・芦北地方 70ミリ

球磨地方 50ミリ

25日に予想される1時間降水量は多い所で、

熊本地方 60ミリ

阿蘇地方 40ミリ

天草・芦北地方 60ミリ

球磨地方 50ミリ

24日6時から25日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

熊本地方 180ミリ

阿蘇地方 180ミリ

天草・芦北地方 200ミリ

球磨地方 180ミリ

その後、25日6時から26日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

熊本地方 120ミリ

阿蘇地方 100ミリ

天草・芦北地方 120ミリ

球磨地方 120ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

［防災事項］

土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

▼雨シミュレーション（あす25日午後6時まで）

▼発雷確率（あす25日夕方まで）