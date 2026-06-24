「このビジュは反則級」川瀬もえ、美人な国際免許証を公開「写真が強過ぎる」「可愛さも国際レベル！」
タレントの川瀬もえさんは6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。国際運転免許を取得したことを報告しました。
【写真】川瀬もえの美人な免許写真
コメントでは「ワールドワイドに活躍するね」「すごいなあ。いよいよ世界征服か(笑)」「免許証の写真でこのビジュは反則級やで」「可愛さも国際レベル！」「ちょっと、写真クオリティ羨ましい」「写真が強過ぎる」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】川瀬もえの美人な免許写真
「いよいよ世界征服か」川瀬さんは「川瀬もえ、国際免許を取得しました」と報告し、1枚の写真を投稿。取得した免許証が写っています。顔写真はとても美しく、見とれてしまいます。
コメントでは「ワールドワイドに活躍するね」「すごいなあ。いよいよ世界征服か(笑)」「免許証の写真でこのビジュは反則級やで」「可愛さも国際レベル！」「ちょっと、写真クオリティ羨ましい」「写真が強過ぎる」と、絶賛の声が寄せられました。
「普通自動車第一種運転免許を取得しました！」2024年8月30日には「この度、川瀬もえは普通自動車第一種運転免許を取得しました！」と報告していた川瀬さん。こちらの顔写真も、とても美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)