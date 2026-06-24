ポルトガルが大勝に相応しいパフォーマンス。指揮官が信頼するエースが“目覚めの一撃”。不協和音の噂を一蹴するようなゴールも【現地発】

ポルトガルが大勝に相応しいパフォーマンス。指揮官が信頼するエースが“目覚めの一撃”。不協和音の噂を一蹴するようなゴールも【現地発】