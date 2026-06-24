ペンシルベニア州の空港に到着した際、報道陣の取材に応じるトランプ氏＝6月23日/Evelyn Hockstein/Reuters

（CNN）トランプ米大統領は23日、国際原子力機関（IAEA）の査察官によるイラン訪問の予定は決まっていないとの主張を一蹴し、イラン政府はすでにこの取り決めに同意したと強調した。

トランプ氏はペンシルベニア州に到着した際、IAEA査察官による訪問の予定はないとするイラン当局者の発言や、米イラン間の合意に査察が盛り込まれているかどうかについて記者団から聞かれ、「イランは間違っている。彼らは自分たちが間違っていることを分かっている」と述べた。

さらに「イラン側から内々の場で伝えられた。我々はその内容を100％把握している」と説明。「もし彼らの言うことが正しければ、私は今すぐ協議を中止する」と発言した。

査察官がイランの現地に派遣されるのはいつかとの質問に対しては、具体的な時期への言及を避けた。

トランプ氏は「適切な時期になる」と述べ、「急ぐ必要はない」としている。

これに先立ちトランプ氏は同日、イランが核査察を「永遠に」受け入れることに同意したと主張した。ただ、イラン側はスイスでの週末の交渉の後、いかなる約束もしていないと否定している。