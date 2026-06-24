驚くほどパクパク食べる！ 子どもに人気「ピーマンチーズ」のレシピ

今が旬の「ピーマン」。

栄養価が高く価格も安いこの時期こそたくさん食べてほしいけど、どうやらうちの子、ピーマンが苦手みたい。



そんなご家庭の救世主レシピ「ピーマンチーズ」をご紹介。

加熱することでピーマンの苦みや香りがやわらぎ、子どもでも食べやすい♪

子どもが大好きな味つけになっているところもポイントですよ！

「ピーマンチーズ」のレシピ

材料（4個分）

ピーマン……2個

ピザ用チーズ……40g

トマトケチャップ



【作り方】

（1）ピーマン2個は縦半分に切り、へたと種を取る。ピーマン1切れの切り口を上にしてトマトケチャップ小さじ1/2をのせる。さらにピザ用チーズ1/4量を入れて全体に広げる。残りも同様にする。

（2）チーズがこぼれないように（1）を耐熱の器などにのせ、オーブントースターで8〜10分焼く。ピーマンが柔らかくなり、チーズが溶けてかるく焼き色がついたら取り出し、器に盛る。

こんがり焼き色がついたチーズがたまらない！

ピザを思わせるビジュアルに、子どもの「食べてみたい欲」もアップします。



加熱することで苦みが軽減したピーマンに、うまみたっぷりのチーズ＆ケチャップがベストマッチ！

子どもはもちろん、大人のおつまみにも◎なので、ぜひ作ってみて。