カメラに向かって「I'm back！」と咆哮した。

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日本時間24日、ウズベキスタン戦で前人未踏の6大会連続ゴールを達成したポルトガルのクリスティアーノ・ロナウド（41）である。

開始早々に右足で先制弾を叩き込むと、前半終盤にも再びネットを揺らした。味方の2点目にも絡み、チームは前半だけで3-0。後半もイケイケドンドンで何度も好機を演出した。

この試合を迎えるまで、正念場に立たされていた。初戦はコンゴ民主共和国に1-1の引き分け。メッシ、エムバペ、ハーランド、ハリー・ケインら各国スターが前評判にたがわぬ活躍を見せるなか、ロナウドだけが不発に終わった。「41歳をいつまで使い続けるのか」「もはやチームの足かせではないか」などと、批判の矢面に立たされたのだ。

が、それだけにとどまらないのがサッカー王国ポルトガルだ。ある選手が「ロナウドも他の選手と同じチームの一員」と発言すると、これが拡大解釈されて大炎上。ロナウドのパートナーや、2人の姉も参戦し、無関係である当該選手の恋人まで引きずり出される事態に発展。「言った」「言わない」などの誤情報が飛び交い、肝心の本人を置き去りにしたまま、泥沼の場外乱闘が繰り広げられていた。

そんな雑音に、ロナウドが結果で休止符を打った格好だ。

「苦しく、暗い1週間だった。まるでもう引退したことになっているようだった」（ロナウド）

とはいえ、ウズベキスタンはFIFAランク50位でK組最下位。5-0というスコアが示す通り、地力の差が如実に表れた一戦だった。ロナウド自身、2得点を挙げた一方で、ハットトリックを狙える決定機を何度も逃している。

次戦は同13位の強豪コロンビア。レジェンドの試練はまだ続く。

◇ ◇ ◇

ところで、森保Jの次のスウェーデン戦はどのような展開が予想されるのか。元ワールドサッカーグラフィック編集長の中山淳氏や、なでしこジャパン初代監督で独1部ビーレフェルト元HCの鈴木良平氏に語ってもらった。そこで挙げられた“キーマン”とは……。●関連記事 【もっと読む】森保J次のスウェーデン戦はこうなる！ も要チェックだ。