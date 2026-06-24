東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6917　高値0.7006　安値0.6907

0.7079　ハイブレイク
0.7042　抵抗2
0.6980　抵抗1
0.6943　ピボット
0.6881　支持1
0.6844　支持2
0.6782　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5669　高値0.5725　安値0.5663

0.5770　ハイブレイク
0.5748　抵抗2
0.5708　抵抗1
0.5686　ピボット
0.5646　支持1
0.5624　支持2
0.5584　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4210　高値1.4217　安値1.4151

1.4300　ハイブレイク
1.4259　抵抗2
1.4234　抵抗1
1.4193　ピボット
1.4168　支持1
1.4127　支持2
1.4102　ローブレイク