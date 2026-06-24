東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6917 高値0.7006 安値0.6907
0.7079 ハイブレイク
0.7042 抵抗2
0.6980 抵抗1
0.6943 ピボット
0.6881 支持1
0.6844 支持2
0.6782 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5669 高値0.5725 安値0.5663
0.5770 ハイブレイク
0.5748 抵抗2
0.5708 抵抗1
0.5686 ピボット
0.5646 支持1
0.5624 支持2
0.5584 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4210 高値1.4217 安値1.4151
1.4300 ハイブレイク
1.4259 抵抗2
1.4234 抵抗1
1.4193 ピボット
1.4168 支持1
1.4127 支持2
1.4102 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6917 高値0.7006 安値0.6907
0.7079 ハイブレイク
0.7042 抵抗2
0.6980 抵抗1
0.6943 ピボット
0.6881 支持1
0.6844 支持2
0.6782 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5669 高値0.5725 安値0.5663
0.5770 ハイブレイク
0.5748 抵抗2
0.5708 抵抗1
0.5686 ピボット
0.5646 支持1
0.5624 支持2
0.5584 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4210 高値1.4217 安値1.4151
1.4300 ハイブレイク
1.4259 抵抗2
1.4234 抵抗1
1.4193 ピボット
1.4168 支持1
1.4127 支持2
1.4102 ローブレイク