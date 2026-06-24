「リカバリーいらない派」連戦に意欲の鎌田大地、3戦連続ゴールなるか「10番で出るならもちろん」
W杯1勝1分けの森保ジャパンの中で抜群の勝負強さを発揮している日本代表MF鎌田大地(クリスタル・パレス)。グループリーグ初戦のオランダ戦、第2戦のチュニジア戦で2試合連続ゴールを挙げた背番号15が中4日で迎えるスウェーデン戦に向けて「僕はあまりリカバリーはいらない派。まあ、中4日なので何か特別なことはする必要ないと思うし、みんな休めてるんじゃないですか」と語り、3試合連続の先発出場に意欲を示した。
オランダ戦ではダブルボランチの一角として先発出場。2度のビハインドを追う苦しい展開の中、後半44分にFW小川航基のヘディングシュートが自身の頭に当たってゴールへ吸い込まれ、土壇場で2―2とする同点弾を記録した。チームを敗戦から救った一撃は、勝ち点1獲得に直結する価値あるゴールだった。
続くチュニジア戦では左シャドーで先発。前半開始早々からチャンスに絡み、4分にMF中村敬斗のマイナスの折り返しに絶妙なタイミングで飛び込む技ありのフィニッシュで先制点を奪った。日本は4-0で大勝。ポジションが変わっても鎌田の存在感は抜群だった。
チームはすでにグループリーグ突破へ大きく前進しているが、鎌田の視線はシンプルに目の前の試合であるスウェーデン戦に向いている。相手はプレミアリーグで活躍する強力な2トップ、FWアレクサンデル・イサク(リバプール)とFWビクトル・ギェケレシュ(アーセナル)を擁し、カウンターを武器とする難敵だ。「もちろん個で負けないというのが一番だけど、世界的に見てもいい選手たちなので、プラスワンを作ることが大事なのかなと思う」と警戒を強める。
一方で、日本が優位に試合を進めるためのポイントについても冷静に分析する。「自分たちが優位性を持てる部分はあるかもしれないけど、リスク管理やボールの取られ方が悪いと一気にやられちゃう。あまりこねすぎず、シンプルにプレーすることが大事」と語り、攻守のバランスを重視する姿勢を示した。
スウェーデン戦では起用されるポジションも注目される。オランダ戦ではボランチ、チュニジア戦ではシャドーと異なる役割を担った。「自分がどこのポジションで出るかによって仕事は変わってくる。6番で出るならチームのバランスを見ながら勝てるようにやるのが大事だし、10番で出るならもちろんゴールを狙いたい」と話し、個人記録よりもチームの勝利を優先する考えを強調した。
森保一監督が掲げるのは首位通過だ。鎌田も「基本的には勝ち点3を狙って、自分たちが1位通過でいい状態で次のラウンドに進めるようにやっている」と断言。誰が出場しても結果を残せる現在のチーム状態についても、「今は誰が出てもはまっていると思うし、それがいい方向にいっている」と手応えを口にした。
2試合連続ゴールの背景には、この4年間に積み重ねてきた思いがある。カタールW杯で納得のいくパフォーマンスを見せられなかった悔しさを胸に、再び世界の舞台を目指して努力を重ねてきた。「この4年間はワールドカップに向けてすごいやってきたと思うし、そういう成果が出ていると思う。それだけこの舞台に懸けてきたものが今、結果として出ている。そういう気持ちの面が大きいんじゃないかなと思う」
強い覚悟を結果につなげている背番号15は次戦も勝利だけを見据えながら、日本をグループ首位突破へ導こうとしている。
(取材・文 矢内由美子)
続くチュニジア戦では左シャドーで先発。前半開始早々からチャンスに絡み、4分にMF中村敬斗のマイナスの折り返しに絶妙なタイミングで飛び込む技ありのフィニッシュで先制点を奪った。日本は4-0で大勝。ポジションが変わっても鎌田の存在感は抜群だった。
チームはすでにグループリーグ突破へ大きく前進しているが、鎌田の視線はシンプルに目の前の試合であるスウェーデン戦に向いている。相手はプレミアリーグで活躍する強力な2トップ、FWアレクサンデル・イサク(リバプール)とFWビクトル・ギェケレシュ(アーセナル)を擁し、カウンターを武器とする難敵だ。「もちろん個で負けないというのが一番だけど、世界的に見てもいい選手たちなので、プラスワンを作ることが大事なのかなと思う」と警戒を強める。
一方で、日本が優位に試合を進めるためのポイントについても冷静に分析する。「自分たちが優位性を持てる部分はあるかもしれないけど、リスク管理やボールの取られ方が悪いと一気にやられちゃう。あまりこねすぎず、シンプルにプレーすることが大事」と語り、攻守のバランスを重視する姿勢を示した。
スウェーデン戦では起用されるポジションも注目される。オランダ戦ではボランチ、チュニジア戦ではシャドーと異なる役割を担った。「自分がどこのポジションで出るかによって仕事は変わってくる。6番で出るならチームのバランスを見ながら勝てるようにやるのが大事だし、10番で出るならもちろんゴールを狙いたい」と話し、個人記録よりもチームの勝利を優先する考えを強調した。
森保一監督が掲げるのは首位通過だ。鎌田も「基本的には勝ち点3を狙って、自分たちが1位通過でいい状態で次のラウンドに進めるようにやっている」と断言。誰が出場しても結果を残せる現在のチーム状態についても、「今は誰が出てもはまっていると思うし、それがいい方向にいっている」と手応えを口にした。
2試合連続ゴールの背景には、この4年間に積み重ねてきた思いがある。カタールW杯で納得のいくパフォーマンスを見せられなかった悔しさを胸に、再び世界の舞台を目指して努力を重ねてきた。「この4年間はワールドカップに向けてすごいやってきたと思うし、そういう成果が出ていると思う。それだけこの舞台に懸けてきたものが今、結果として出ている。そういう気持ちの面が大きいんじゃないかなと思う」
強い覚悟を結果につなげている背番号15は次戦も勝利だけを見据えながら、日本をグループ首位突破へ導こうとしている。
(取材・文 矢内由美子)