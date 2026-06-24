・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７３．２１ドル（－０．６５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４１４９．４ドル（－５３．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝６２０２．０セント（－３５０．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５８６．７５セント（－１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４０９．７５セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１１７．００セント（＋１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３５５．３３（－４．２３）

出所：MINKABU PRESS