２３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７３．２１ドル（－０．６５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１４９．４ドル（－５３．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６２０２．０セント（－３５０．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８６．７５セント（－１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０９．７５セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１７．００セント（＋１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３５５．３３（－４．２３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７３．２１ドル（－０．６５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１４９．４ドル（－５３．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６２０２．０セント（－３５０．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８６．７５セント（－１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０９．７５セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１７．００セント（＋１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３５５．３３（－４．２３）
出所：MINKABU PRESS