２３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４５ドル安 半導体株売られる ２３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４５ドル安 半導体株売られる

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２３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４５．８７ドル安の５万１６６６．８４ドルと３日ぶり小反落した。米金利の先高観が台頭するなか、バリュエーションの切り上がったＡＩ・半導体関連株への売り圧力が高まり、全体相場の重荷となった。医薬品の一角には買いが入った。



キャタピラー＜CAT＞が軟調。ベストバイ＜BBY＞が冴えない展開となり、カーニバル＜CCL＞が売られ、プリモリス・サービシズ＜PRIM＞が大幅安となった。半面、メルク＜MRK＞やジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞が買われ、ＩＢＭ＜IBM＞が株価水準を切り上げたほか、ベッド・バス＆ビヨンド＜BBBY＞が急伸した。



ナスダック総合株価指数は５７９．５７ポイント安の２万５５８７．０３と大幅続落した。エヌビディア＜NVDA＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が値を下げ、インテル＜INTC＞やアーム・ホールディングス＜ARM＞、サンディスク＜SNDK＞が大幅安となった。一方、スペースＸ＜SPCX＞はプラス圏で終了。マイクロソフト＜MSFT＞が堅調だった。



出所：MINKABU PRESS