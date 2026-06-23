TSTSデザイナー佐々木拓也とG.F.G.Sによるコラボプロジェクト「G.F.G.S. TS」が始動

「ティーエスティーエス（TSTS）」デザイナーの佐々木拓也が、新潟県加茂市のファクトリーブランド「G.F.G.S.」とのコラボレーションプロジェクト「G.F.G.S. TS」を始動し、第1弾アイテム「G.F.G.S. TS BOAT-NECK」を発売する。6月27日10時から7月31日23時59分まで、G.F.G.Sオンラインストアで受注販売を行う。

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ティーエスティーエスはデビューシーズン以降、毎シーズンG.F.G.Sとのコラボレーションを継続。今期から佐々木拓也単独のプロジェクトとして本格展開する。

アイテムは、TSTSのブランドコンセプトである「二面性」をテーマに、2種類の異なるボーダーをミックスしたボートネックシャツを制作。ユニセックスで着用できるボートネックパターンを採用し、通常展開のサイズ3・4・5に加え、本プロジェクト限定のサイズ6までをラインナップする。素材にはピュアオーガニックコットン100%の糸を使用したG.F.G.Sの定番8ozレギュラーウエイト生地を採用し、縫製後にワンウォッシュを施した。新潟県加茂市の自社工場内で編み立てから縫製まで一貫して行い、廃棄ロスを最小限に抑えたサスティナブルな方式で生産する。カラーはピンクとブルーの2色で、価格は2万2000円。

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