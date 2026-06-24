Da-iCE、新曲「アンリミテッド」7/15配信リリース！

Da-iCEが7月15日(水)、新曲「アンリミテッド」を配信リリースすることが決定した。

「アンリミテッド」は、メンバーの工藤大輝と花村想太が作詞・作曲を担当。

公開された先行ジャケット写真は、漫画『サラリーマン山崎シゲル』で知られる漫画家・イラストレーターの田中光が手がけ、Da-iCEメンバーそれぞれの特徴を捉えた、ポップでユーモアあふれるデザインに仕上がっている。

また、早くも、歌詞検索サービス「歌ネット」にて、本楽曲歌詞が先行公開。

が、まさかの「ゴクッゴクッ」という表記のみで構成された歌詞に、SNSでは「歌詞バグってるだけだよね、、本当にゴクゴクだけ？」「ついにDa-iCEが壊れた、、！？」といった憶測が飛び交っている。

果たしてこれが本当に正しい歌詞なのか、それとも楽曲に隠された仕掛けなのか。

リリースに向けて、注目が集まっている。

■リリース情報

Da-iCE

New Single「アンリミテッド」

2026年7月15日(水) 配信リリース

作詞：工藤大輝 | 花村想太

作曲：工藤大輝 | 花村想太 | 佐伯youthK

編曲：佐伯youthK



■ライブ情報

「Da-iCE DAY DOME PHASE 2027」

【2027年】

2月4日(木) 【東京】東京ドーム 16:00/18:00

2月13日(土)【大阪】京セラドーム大阪 15:00/17:00

2月14日(日)【大阪】京セラドーム大阪 13:00/15:00

■Da-iCE プロフィール

4オクターブのツインボーカルが魅力の5人組男性アーティスト。メンバーは、ボーカルの大野雄大・花村想太と、パフォーマーの工藤大輝・岩岡徹・和田颯の5人。

代表曲である『CITRUS』は、日本人男性ダンス＆ボーカルグループとして初のストリーミング1億回再生を突破し、2021年「第63回 日本レコード大賞」を受賞。その後リリースした『I wonder』は自身最速でストリーミング3億回再生を記録して「第75回 NHK紅白歌合戦」へ初出場を果たした。

2025年には、2025夏の高校野球応援ソング /「熱闘甲子園」テーマソングとして、工藤大輝・花村想太が作詞曲を行なった『ノンフィクションズ』が大きな話題となり「第67回

日本レコード大賞」にて作曲賞を受賞した。