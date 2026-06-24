宇多田ヒカル、「パッパパラダイス feat 甲本ヒロト」MVプレミア公開！

本日6月24日(水)発売開始となった、宇多田ヒカルの「パッパパラダイス - EP」7インチアナログレコード盤（完全生産限定盤）。

同EPに収録された「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」のMusic Videoが、6月24日(水)0時、プレミア公開された。

【MV】宇多田ヒカル パッパパラダイス feat.甲本ヒロト Music Video

なお、「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」は、各配信サイト・ストリーミングサービスでも配信もスタートしている。

■リリース情報①

宇多田ヒカル

EP

「パッパパラダイス」

2026年6月24日(水)リリース



◎7インチアナログ盤（完全生産限定盤）

【収録曲】

SIDE A パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト

SIDE B パッパパラダイス

◎各配信サイト・ストリーミングサービス

【収録曲】

パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト

パッパパラダイス

パッパパラダイス (Instrumental)

■リリース情報②

宇多田ヒカル

Utadaリマスター再発LP・LPカラー盤・CD

『エキソドス』(Exodus)

『ディス・イズ・ザ・ワン』(This Is The One)

2026年6月24日（金）発売

■甲本ヒロト プロフィール

1963年3月17日生まれ、岡山県岡山市出身。ザ・クロマニヨンズのボーカル。

1985年ギターの真島昌利らとザ・ブルーハーツを結成し、1987年に「リンダリンダ」でメジャーデビュー。1995年のザ・ブルーハーツ解散後、ザ・ハイロウズとして約10年活動し、2006年にザ・クロマニヨンズを結成。

ザ・クロマニヨンズは2026年7月23日に出現から20周年を迎える。

また、6月3日には内田勘太郎（ギター）とのユニット「ブギ連」として初のライブアルバム『ブギる心』を発売。

さらに、7月22日にはライブアルバム『ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026』を発売予定。

■宇多田ヒカル プロフィール

1983年1月19日生まれ。1998年12月9日にリリースされたデビューシングル「Automatic/time will tell」はダブルミリオンセールスを記録、15歳にして一躍トップアーティストの仲間入りを果たす。そのわずか数か月後にリリースされたファーストアルバム「First Love」はCDセールス日本記録を樹立。いまだその記録は破られていない。

以降、アルバムはすべてチャート1位を獲得。2022年に発表した8枚目のオリジナルアルバム「BADモード」は国内外から高い評価を受け、海外音楽メディアPitchforkにて年間ベストアルバム入りを果たす。宇多田ヒカルの楽曲にインスパイアを受けて制作されたNetflixシリーズ「First Love 初恋」が日本・アジアを中心に大ヒット。2023年1月19日(木)にはネットイベント「40代はいろいろ♫」を開催した。

2023年7月28日(金) 映画『キングダム 運命の炎』主題歌の「Gold ～また逢う日まで～」を配信リリース。翌1か月後には 「Gold ～また逢う日まで～ (Taku’s Twice Upon a Time Remix)」をリリースし、国内外のチャートに上位ランクイン。

2023年12月9日(土)デビュー25年を迎え、2024年4月10日 初のベストアルバム「SCIENCE FICTION」をリリース。6年ぶりの全国ツアー「SCIENCE FICTION TOUR 2024」を開催。9月1日のKアリーナ公演をもって閉幕。

2025年には「綾鷹」2年連続CM起用となり、5月2日に「Mine or Yours」をリリース。同タイミングで、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にも出演し、披露した同曲と「First Love」が大きな話題に。4月にはコーチェラ・フェスティバルや8月にSONIC MANIAのシークレットアクトとして出演。9月にリリースされた、米津玄師との楽曲「JANE DOE」が国内外で大ヒット。

2026年新曲「パッパパラダイス」がアニメ「ちびまる子ちゃん」の新エンディング主題歌に決定。同曲は4月6日より放送の「綾鷹」新CM『お茶、しよっか。自宅』篇にも起用が決定。6月24日(水)“UTADA”名義での2作品の初LP化含む作品がリリース。同日「パッパパラダイス」7インチアナログ盤もリリースされ、甲本ヒロト氏との新バージョン「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」も収録される。