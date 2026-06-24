宇多田ヒカル、「パッパパラダイス feat 甲本ヒロト」MVプレミア公開！
本日6月24日(水)発売開始となった、宇多田ヒカルの「パッパパラダイス - EP」7インチアナログレコード盤（完全生産限定盤）。
同EPに収録された「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」のMusic Videoが、6月24日(水)0時、プレミア公開された。
【MV】宇多田ヒカル パッパパラダイス feat.甲本ヒロト Music Video
なお、「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」は、各配信サイト・ストリーミングサービスでも配信もスタートしている。
■リリース情報①
宇多田ヒカル
EP
「パッパパラダイス」
2026年6月24日(水)リリース
◎7インチアナログ盤（完全生産限定盤）
【収録曲】
SIDE A パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト
SIDE B パッパパラダイス
◎各配信サイト・ストリーミングサービス
【収録曲】
パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト
パッパパラダイス
パッパパラダイス (Instrumental)
■リリース情報②
宇多田ヒカル
Utadaリマスター再発LP・LPカラー盤・CD
『エキソドス』(Exodus)
『ディス・イズ・ザ・ワン』(This Is The One)
2026年6月24日（金）発売
■甲本ヒロト プロフィール
1963年3月17日生まれ、岡山県岡山市出身。ザ・クロマニヨンズのボーカル。
1985年ギターの真島昌利らとザ・ブルーハーツを結成し、1987年に「リンダリンダ」でメジャーデビュー。1995年のザ・ブルーハーツ解散後、ザ・ハイロウズとして約10年活動し、2006年にザ・クロマニヨンズを結成。
ザ・クロマニヨンズは2026年7月23日に出現から20周年を迎える。
また、6月3日には内田勘太郎（ギター）とのユニット「ブギ連」として初のライブアルバム『ブギる心』を発売。
さらに、7月22日にはライブアルバム『ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026』を発売予定。
■宇多田ヒカル プロフィール
1983年1月19日生まれ。1998年12月9日にリリースされたデビューシングル「Automatic/time will tell」はダブルミリオンセールスを記録、15歳にして一躍トップアーティストの仲間入りを果たす。そのわずか数か月後にリリースされたファーストアルバム「First Love」はCDセールス日本記録を樹立。いまだその記録は破られていない。
以降、アルバムはすべてチャート1位を獲得。2022年に発表した8枚目のオリジナルアルバム「BADモード」は国内外から高い評価を受け、海外音楽メディアPitchforkにて年間ベストアルバム入りを果たす。宇多田ヒカルの楽曲にインスパイアを受けて制作されたNetflixシリーズ「First Love 初恋」が日本・アジアを中心に大ヒット。2023年1月19日(木)にはネットイベント「40代はいろいろ♫」を開催した。
2023年7月28日(金) 映画『キングダム 運命の炎』主題歌の「Gold ～また逢う日まで～」を配信リリース。翌1か月後には 「Gold ～また逢う日まで～ (Taku’s Twice Upon a Time Remix)」をリリースし、国内外のチャートに上位ランクイン。
2023年12月9日(土)デビュー25年を迎え、2024年4月10日 初のベストアルバム「SCIENCE FICTION」をリリース。6年ぶりの全国ツアー「SCIENCE FICTION TOUR 2024」を開催。9月1日のKアリーナ公演をもって閉幕。
2025年には「綾鷹」2年連続CM起用となり、5月2日に「Mine or Yours」をリリース。同タイミングで、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にも出演し、披露した同曲と「First Love」が大きな話題に。4月にはコーチェラ・フェスティバルや8月にSONIC MANIAのシークレットアクトとして出演。9月にリリースされた、米津玄師との楽曲「JANE DOE」が国内外で大ヒット。
2026年新曲「パッパパラダイス」がアニメ「ちびまる子ちゃん」の新エンディング主題歌に決定。同曲は4月6日より放送の「綾鷹」新CM『お茶、しよっか。自宅』篇にも起用が決定。6月24日(水)“UTADA”名義での2作品の初LP化含む作品がリリース。同日「パッパパラダイス」7インチアナログ盤もリリースされ、甲本ヒロト氏との新バージョン「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」も収録される。