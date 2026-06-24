『ミニオンズ＆モンスターズ』本ポスター解禁 “ピンクバニー”ら新モンスターのビジュアル公開
人気アニメーションシリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）の本ポスタービジュアルと特別モンスタービジュアル2種が解禁された。あわせて、第2弾特典付きムビチケ前売券（カード）の発売情報も発表された。
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本作は、『ミニオンズ フィーバー』以来、4年ぶりにミニオンズが主役を務めるシリーズ最新作。原始時代から“最強最悪のボス”を求めて旅を続けてきたミニオンズが、“映画の都”ハリウッドを舞台に、自らモンスター映画を製作することになる。
大張り切りで本物のモンスターを召喚したミニオンズ。しかし、現れたのは、想定外の小さな緑色のモンスターだった。果たして彼らは“最強のモンスター”を見つけることができるのか。
今回解禁された本ポスタービジュアルには、緑色の謎のモンスター・グーミーや、フォルムはかわいいながらも危険な雰囲気を漂わせる“ピンクバニー”、巨大なモンスターのフィリップス＆ハワードらが集結。迫りくるモンスターたちに翻弄されながらも、カメラを手に“最高のモンスター映画”を撮ろうと奮闘するミニオンズの姿が描かれている。
迫りくる危機さえも撮影のチャンスに変えてしまうミニオンズらしいハチャメチャな奮闘ぶりと、スケールアップしたモンスターたちの存在感が、本作ならではのユーモアあふれる大冒険を予感させる仕上がりとなっている。
あわせて解禁されたのは、モンスターたちにフォーカスした特別ビジュアル2種。1枚目に登場するのは、鮮やかなピンク色の体を持つ“ピンクバニー”。まるで世界を飲み込むかのような圧倒的な存在感と怪しげな笑みが印象的で、その規格外のパワーがどのような騒動を巻き起こすのか楽しみだ。
2枚目には、夏らしい衣装を身に着けながらもどこか気だるげな表情を浮かべる“フィリップス”が登場。目の前でせっせと積み重なるミニオンズを後ろから睨みつける姿が切り取られており、その何とも言えない表情からは、ミニオンズの自由奔放な行動に呆れているような様子もうかがえる。フィリップスとお騒がせなミニオンズの関係性を感じさせる、ユーモアたっぷりのビジュアルとなっている。
また、7月3日から第2弾特典付きムビチケ前売券（カード）の販売も決定。特典は「集めてつながる！オリジナルチャーム」で、ミニオンズのジェームズ、ヘンリー、エドに加え、グーミーをデザインした全4種類。それぞれ連結できる仕様になっており、集めて、自由に組み合わせる楽しみもある。この特典は数量限定、無くなり次第終了。
さらに、ムビチケ前売券（オンライン）購入者には、ミニオンズと一緒に写真撮影を楽しめるデジタルフォトフレームをプレゼント（7月3日正午から提供開始予定）。映画公開に先駆けて、作品の世界観を楽しめる特典となっている。
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本作は、『ミニオンズ フィーバー』以来、4年ぶりにミニオンズが主役を務めるシリーズ最新作。原始時代から“最強最悪のボス”を求めて旅を続けてきたミニオンズが、“映画の都”ハリウッドを舞台に、自らモンスター映画を製作することになる。
今回解禁された本ポスタービジュアルには、緑色の謎のモンスター・グーミーや、フォルムはかわいいながらも危険な雰囲気を漂わせる“ピンクバニー”、巨大なモンスターのフィリップス＆ハワードらが集結。迫りくるモンスターたちに翻弄されながらも、カメラを手に“最高のモンスター映画”を撮ろうと奮闘するミニオンズの姿が描かれている。
迫りくる危機さえも撮影のチャンスに変えてしまうミニオンズらしいハチャメチャな奮闘ぶりと、スケールアップしたモンスターたちの存在感が、本作ならではのユーモアあふれる大冒険を予感させる仕上がりとなっている。
あわせて解禁されたのは、モンスターたちにフォーカスした特別ビジュアル2種。1枚目に登場するのは、鮮やかなピンク色の体を持つ“ピンクバニー”。まるで世界を飲み込むかのような圧倒的な存在感と怪しげな笑みが印象的で、その規格外のパワーがどのような騒動を巻き起こすのか楽しみだ。
2枚目には、夏らしい衣装を身に着けながらもどこか気だるげな表情を浮かべる“フィリップス”が登場。目の前でせっせと積み重なるミニオンズを後ろから睨みつける姿が切り取られており、その何とも言えない表情からは、ミニオンズの自由奔放な行動に呆れているような様子もうかがえる。フィリップスとお騒がせなミニオンズの関係性を感じさせる、ユーモアたっぷりのビジュアルとなっている。
また、7月3日から第2弾特典付きムビチケ前売券（カード）の販売も決定。特典は「集めてつながる！オリジナルチャーム」で、ミニオンズのジェームズ、ヘンリー、エドに加え、グーミーをデザインした全4種類。それぞれ連結できる仕様になっており、集めて、自由に組み合わせる楽しみもある。この特典は数量限定、無くなり次第終了。
さらに、ムビチケ前売券（オンライン）購入者には、ミニオンズと一緒に写真撮影を楽しめるデジタルフォトフレームをプレゼント（7月3日正午から提供開始予定）。映画公開に先駆けて、作品の世界観を楽しめる特典となっている。