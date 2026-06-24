集合写真に反響

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、25日（日本時間26日）にグループF最終戦でスウェーデンと対戦する。ベースキャンプ地、米ナッシュビルの練習場で撮影されたチーム集合写真が反響を呼んだ中で、1人だけ異なる姿でカメラにおさまった人物に熱い視線が注がれている。

額に視線が集中した。

森保一監督を中央に、サムライブルーのユニホームを纏った選手たちが3列になって並び、その両脇に構えたのはコーチやスタッフたち。各々がカメラに向かって笑顔を見せた中で、長友佑都だけが日の丸のヘアバンドを巻いて写っていた。

白地に大きく「日の丸」と自身の背番号「5」があしらわれたアイテム。練習中に装着しているものを集合写真でも変わらず身に着けていた。

日本のために闘志を見せてきたベテランの熱き思いが垣間見れる姿が話題に。日本代表の公式Xなどで公開された1枚に、X上では「長友選手のハチマキ、まじで奮い立つ！」「長友さんのハチマキすき 日本代表の一体感は長友さんが作ってると思う」「長友さんは24時間ハチマキしてるん？」「今気がついたけど長友、日の丸のハチマキ（風ヘアバンド）してる」などと反響が相次いだ。

日本は現在、1勝1分けの勝ち点4でグループFの2位。スウェーデン戦で勝つか引き分ければ、自力でのグループ突破が決定。負けても突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）