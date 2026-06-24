初のねそべりポーズで全長70cm超！ サラブレッドコレクション「MEGA BIG ぬいぐるみ」第4弾

記事ポイント サイレンススズカ・オジュウチョウサン、ねそべりポーズで第4弾登場全長70cm超のMEGAサイズ、各馬の特徴を細部まで再現2026年7月13日15時まできゃらマルシェ限定受注販売 サイレンススズカ・オジュウチョウサン、ねそべりポーズで第4弾登場全長70cm超のMEGAサイズ、各馬の特徴を細部まで再現2026年7月13日15時まできゃらマルシェ限定受注販売

エスケイジャパンは、競走馬キャラクターグッズシリーズ「サラブレッドコレクション」より『MEGA BIG ぬいぐるみ』第4弾の受注販売を2026年6月19日より開始しました。

第4弾には名馬「サイレンススズカ」と「オジュウチョウサン」が登場し、シリーズ初となるねそべりポーズを採用しています。

優勝レイが付属し、各馬のトレードマークや装具を忠実に再現した全長70cm越えのビッグサイズです。

サラブレッドコレクション「MEGA BIG ぬいぐるみ」第4弾

商品名：サラブレッドコレクション MEGA BIG ぬいぐるみ（サイレンススズカ）/（オジュウチョウサン）サイズ：約H43×W38×D78cm価格：27,500円（税込）販売サイト：きゃらマルシェ 限定受注期間：2026年6月19日（金）13時〜7月13日（月）15時お届け予定：2026年11月

「サラブレッドコレクション」は、歴代の名馬を独自のデフォルメデザインと馬ごとの特徴を忠実に再現したキャラクターグッズシリーズです。

2021年7月にアミューズメント施設向けのプライズ景品としてスタートし、新旧の名馬を幅広くラインナップする豊富な展開が競馬ファンから支持を集めて異例のヒットとなりました。

現在はカプセルトイや一般流通など商品形態も拡大しており、『MEGA BIG ぬいぐるみ』シリーズはその中でも最大級のサイズを誇るラインです。

名馬とおうち時間を過ごすアイテムとして競馬ファンを中心に大きな反響があります。

第4弾は「きゃらマルシェ」での限定受注販売で、過去シリーズとは異なる新ポーズの採用と、2頭それぞれのトレードマーク再現へのこだわりが見どころです。

シリーズ初のねそべりポーズ

第4弾はこれまでのシリーズと異なり、リラックスした姿をイメージした「ねそべりポーズ」を採用しています。

サイズは約H43×W38×D78cmで、全長70cmを超えるのびやかなフォルムが特徴です。

ねそべりポーズならではの横長の体型が、棚やソファに置いたときの存在感を高めます。

名馬たちのディテールを忠実に再現しながら、これまでシリーズで好評を得てきた優勝レイも付属。

ファンにとって見逃せないポイントです。

「サイレンススズカ」

「サイレンススズカ」はトレードマークである黄色と緑のポンポンとメンコ（耳覆い）を鮮やかに再現。

往年のファンにはたまらない仕上がりです。

全長70cmを超えるボリュームで、競走馬の体型を活かした横長のシルエットは迫力があります。

ねそべりポーズは脚のラインや胴体の長さを自然に表現しており、実際の馬のリラックスした姿に近いフォルムです。

黄色と緑の配色は「サイレンススズカ」のシンボルで、ポンポンの丸みある形状と鮮やかな色合いが細かく作り込まれています。

メンコは馬の耳を覆う装具で、レース時の「サイレンススズカ」を特徴づけるアイコン的なパーツです。

ぬいぐるみでも、その存在感はしっかりと伝わってきます。

「オジュウチョウサン」

「オジュウチョウサン」はお馴染みの青いメンコを再現し、バンテージの縞模様まで丁寧に作り込まれた一体です。

脚を覆うバンテージの縞模様は細かいパーツにまでこだわった仕上がりで、実際の競走時の装具を忠実に表現しています。

細部への執着がコレクターズアイテムとしての価値を高めます。

青いメンコのビビッドな色合いが、全体のアクセントとして効いています。

ねそべりポーズで横たわる「オジュウチョウサン」は、全長70cmを超えるボリュームとあわせてゆったりとした存在感があります。

青いメンコの鮮やかさとリラックスしたポーズが組み合わさり、競馬ファンにとって手元に置きたいアイテムです。

「サイレンススズカ」の黄色と緑のポンポン、「オジュウチョウサン」の青いメンコとバンテージの縞模様、それぞれの個性が全長70cmを超えるMEGAサイズで忠実に再現されています。

ねそべりポーズで優勝レイを携えた名馬たちと、自宅でゆったりとした時間を過ごせます。

サラブレッドコレクション「MEGA BIG ぬいぐるみ」第4弾の紹介でした。

よくある質問

Q. 「MEGA BIG ぬいぐるみ」第4弾はどこで購入できますか？

A. ECサイト「きゃらマルシェ」限定の受注販売で購入できます。

受注期間は2026年6月19日（金）13時から7月13日（月）15時までで、予約ページはきゃらマルシェの「thoroughbred-megabig4」ページです。

Q. 「MEGA BIG ぬいぐるみ」第4弾のサイズと価格は？

A. サイズは約H43×W38×D78cmで、全長70cmを超えます。

価格は1体27,500円（税込）で、「サイレンススズカ」と「オジュウチョウサン」の2種類があります。

Q. 第4弾にはこれまでのシリーズと違う点がありますか？

A. 第4弾はシリーズ初となる「ねそべりポーズ」を採用しています。

リラックスした横たわる姿で、過去シリーズとは異なる新しいフォルムです。

優勝レイは引き続き付属しています。

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