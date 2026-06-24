天皇皇后両陛下は、ベルギーで国王夫妻主催の晩さん会に出席されました。

天皇皇后両陛下は現地時間の23日夜、ベルギー国王夫妻主催の晩さん会に臨まれました。

陛下は、お言葉のなかで1921年の昭和天皇の初訪問以来の皇室とベルギー王室の長い交流を振り返ると共に、昭和天皇、上皇さま、陛下が、ベルギーの3人の国王とほぼ同い年であることに触れ、こう話されました。

「更にはご長女のエリザベート王女殿下と私たちの長女の愛子が2001年生まれの同い年であるという、四世代にわたるご縁に近しさを感じています」「今回の私と皇后の貴国への国賓訪問を通じて、長きにわたって続く交流の歴史に、新しい1ページを加えることができることをうれしく思います」「Proost!（オランダ語で「乾杯」） Sante !（フランス語で「乾杯」）」

陛下は、ベルギーの2つの公用語オランダ語とフランス語で乾杯の発声をされました。

またフィリップ国王はかつて陛下と共にジョギングした思い出に触れ、「陛下のペースについて行くのは容易ではありませんでした」とユーモア交えて陛下の健脚をたたえました。

晩さん会には皇太子のエリザベート王女を始め、国王夫妻の4人のお子さまも初めて出席しました。