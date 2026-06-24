全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、愛知・一宮のカフェ＆バー店『ありすカフェ＆バー』です。

平日は夜9時までモーニングが楽しめる

「ありすセット」は、おにぎりやトースト、チョコレートケーキなど全13種類のモーニングメニューの中から3種類を選んで自分好みのセットを作ることができる。

ありすセット890円※ドリンク付き

『ありすカフェ＆バー』ありすセット 890円 ※ドリンク付き

自家製のプリンをのせたキューブ状のトーストをメインに、サラダとポテトサラダ、たまごサラダ、コーヒーゼリーが付く「ありすキューブ」は、ボリューム満点の名物メニューだ。

『ありすカフェ＆バー』

一宮『ありすカフェ＆バー』

［店名］『ありすカフェ＆バー』

［住所］愛知県一宮市奥町字蘇東72-1

［電話］0586-61-5565

［営業時間］8時〜21時半（21時LO）※土は7時〜、日：7時〜18時半（18時LO）

［休日］月（祝日の場合は営業、8時〜18時半）

［交通］名鉄尾西線奥町駅から徒歩13分

※駐車場40台

撮影・取材／永谷正樹

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ありすキューブの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】おにぎり、トースト、ケーキまで！ 平日は夜9時まで食べられるモーニングが選択自由で楽しい（4枚）