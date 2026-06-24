お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんは6月23日、自身のXを更新。劇的ビフォーアフターを披露し、さまざまな反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：クロちゃん公式Xより）

写真拡大

お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんは6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ビフォーアフターを公開しました。

【写真】クロちゃんの劇的ビフォーアフター

「凹まし方が上手くなりたい人は是非」

クロちゃんは「削り師めぐさんのハイパーナイフ受けてきました！　お腹、腰のあたりが全然違う！　首も長くなってるし、効果がやばいしん！　また行くしんよー！」とつづり、複数枚の写真を投稿。施術の前後に、自身の体を横や後ろから撮影したものです。施術後には、おなかやボディラインがとてもすっきりしています。

コメントや引用リポストでは「ビフォーアフターがすごい!!憧れます」「いきたい」「ここ本当オススメ　凹まし方が上手くなりたい人は是非」「獣の巨人にそっくりだしんねー」「脂肪が柔らかくなって分散されてるだけで、なくなったわけではない。3日もすれば 残念！元通り」など、さまざまな声が寄せられました。

「ハイパーナイフからのジムトレ！」

クロちゃんは同日、「ハイパーナイフからのジムトレ！今がカラダのゴールデンタイムだしん！！」とつづり、ジムでの自撮りショットを公開しました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)