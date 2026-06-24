「効果がやばいしん！」クロちゃん、劇的ビフォーアフター公開「全然違う！」「すごい!!憧れます」
お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんは6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ビフォーアフターを公開しました。
【写真】クロちゃんの劇的ビフォーアフター
コメントや引用リポストでは「ビフォーアフターがすごい!!憧れます」「いきたい」「ここ本当オススメ 凹まし方が上手くなりたい人は是非」「獣の巨人にそっくりだしんねー」「脂肪が柔らかくなって分散されてるだけで、なくなったわけではない。3日もすれば 残念！元通り」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】クロちゃんの劇的ビフォーアフター
「凹まし方が上手くなりたい人は是非」クロちゃんは「削り師めぐさんのハイパーナイフ受けてきました！ お腹、腰のあたりが全然違う！ 首も長くなってるし、効果がやばいしん！ また行くしんよー！」とつづり、複数枚の写真を投稿。施術の前後に、自身の体を横や後ろから撮影したものです。施術後には、おなかやボディラインがとてもすっきりしています。
「ハイパーナイフからのジムトレ！」クロちゃんは同日、「ハイパーナイフからのジムトレ！今がカラダのゴールデンタイムだしん！！」とつづり、ジムでの自撮りショットを公開しました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)