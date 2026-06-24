「広島３−７巨人」（２３日、マツダスタジアム）

ジェット風船を手に持つ鯉党からはため息が漏れた。２点を追う七回、３番手としてマウンドに上がった広島・高太一投手が誤算だった。２死走者なしからの４失点。登板前の時点で防御率０・８４を誇っていた男がまさかの投球となってしまった。チームは３連勝と４位浮上を逃す結果になった。

高は「あれが全てだと思う」と険しい表情で悔しさをあらわにした。目を向けたのは七回２死での投手・戸郷への投球。全て直球を投げ込むも最後はフルカウントから四球を献上した。そこから満塁のピンチを迎え、泉口に走者一掃の適時打を浴びるなど、計４失点となった。

今季２５試合目の登板で失点したのは、この日も含めて３試合しかない。新井監督も「言わなくても分かっていると思うので、また頑張ってもらいましょう」と責めることはなく、背中を押した。ただ、高自身は「反省して次に生かさないと、１軍にはいられない。とにかく生き残るために、こういう投球はもうしないようにしたい」と語り、唇をかみしめた。

試合全体を見渡すと、２度の満塁機をつくりながら１２残塁で計３得点。三回には二塁手・菊池の一塁への悪送球から先発・玉村が２点を先制され、試合の主導権をつかめなかった。勝てば、４月１７日以来の４位浮上だった一戦で黒星。連敗は避けたい。