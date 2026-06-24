「広島３−７巨人」（２３日、マツダスタジアム）

広島が敗れて連勝は２で止まった。先発・玉村昇悟投手は５回３失点（自責１）で３敗目。三回に先頭・キャベッジのゴロを二塁手・菊池が一塁へ悪送球し、その後に犠飛と適時打で２点を失った。１−２の五回は松本剛に左前適時打を浴びて追加点を献上。打線は相手先発・戸郷をとらえきれず。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は七回に登板して４失点した３番手・高について「経験を糧に、自信を失うことなく攻めの投球を続けてほしい」と指摘した。

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七回に４失点した高は、結果だけを見れば悔しさの残る登板だった。しかし、必要以上に悲観することはない。

連続三振で２死を奪いながら、投手・戸郷への四球をきっかけに流れを失った。投手相手は「振ってこない」という独特の難しさがあり、通常の打者と比べると腕の振りが緩みリズムを崩すこともある。問題は投手への四球ではなく、その後にアウト一つを取り切れず走者をためたことだ。そこに反省点がある。

ただ、投げている球自体は決して悪くなかった。昨年まで先発として多彩な球種を操る一方、決め球に課題を抱えていたが、リリーフ転向後は直球、スライダー、フォークに絞り、迷いなく腕を振れるようになった。今季の好成績はその成果であり、首脳陣が重要な場面を任せていることも信頼の表れだ。

全てを成功させる投手はいない。今回の経験を糧に、自信を失うことなく攻めの投球を続けてほしい。先発の玉村や常広ら同世代とともに、これからのカープ投手陣を支える存在にならなければならない。高には、その期待に応えるだけの力が十分に備わっている。