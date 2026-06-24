困っている外国人に、一言声をかけるときの英語フレーズ【大人の中学英語エクササイズ】

街中などで困っていそうな外国人の方に声をかけるとしたら、みなさんは英語でどのように言いますか？ いざとなると英語が口から出てこない、とはいえ「今さら文法書や教科書で英語を学びなおすのは……」という方も多いのではないでしょうか。



そんな方におすすめしたいのが、2026年6月24日に発売となった『クイズとパズルで“言える”が増える！ 大人の中学英語エクササイズ』。本書は、トピックに応じて文法はもとより、語彙力やリスニング力も鍛えることで、英語を「使えるもの」にしていくお得な一冊です。



今回は本書から「困っている外国人を助けるときの一言」をご紹介します。





教えてくれる人

デイビッド・セイン（David Thayne）

アメリカ生まれ。証券会社勤務後に来日。日本での40年にわたる英語指導の実績を生かし、英語学習書、教材、Webコンテンツの制作を手掛ける。累計400万部を超える著書を刊行、多くがベストセラーとなっている。日経LissN監修のほか、朝日ウイークリー、Japan Times 等で連載、Voicyで最新時事英語の解説を配信。AtoZ English（www.atozenglish.jp）主宰。著書『1日15分18日で英語の達人に 魔法の英語脳トレ』（InteLingo）など多数。

人を助ける ～困っている外国人に一言声をかける

文法をおさらいしよう

勇気を出して外国人に声をかけるとき、味方になってくれるのが助動詞の can と will です。これらは「～できます」という能力や「～でしょう」という未来だけでなく、相手への親切心や提案を伝える魔法の言葉になります！



何かを申し出る時のCan I ～?（～しましょうか？）や、とっさの意思を表す I’ll ～（～しますよ）を使いこなせば、おもてなしの基本はバッチリです。



助動詞は「気持ち」をプラスする魔法の言葉!

１ Can I ～? 「～しましょうか？」(提案)

２ I'll ～ 「～しますよ」(とっさの意思表示)

１ Can I ～?（～しましょうか？）とYou can ～（～できますよ）をセットで覚えましょう。

[使い方] Can I help you?（お手伝いしましょうか？） ＊手助けを申し出る定番表現。

[応用例] You can follow me.（こちらへどうぞ） ＊ You can ～で「～できますよ」。



２ I will ～の短縮形I’ll ～（～しますよ）は、とっさの意思を伝える基本フレーズ。

[使い方] I’ll call a taxi for you.（タクシーを呼びますね） ＊すぐ行動する時の一言。

[応用例] I will call a taxi for you.（私がタクシーを呼びます） ＊ willだと強い意思に。



学校では、「I will ～の短縮形がI’ll ～」と習ったでしょうが、実際のニュアンスは違います。

I will ～が強い意思を表すのに対し、I’ll ～は「～しますよ」と、とっさの意思を表します。

定番表現をチェック！

問題を解いて、定番表現をマスターしましょう。



Q1.（ ）内にあてはまる英語を選びましょう。

A: ( Can / Will ) I help you?（何かお手伝いしましょうか？）

B: Yes, please. I’m looking for a restroom. （ はい、お願いします。トイレを探しています）

A: ( I’ll / I can ) show you the way.（ご案内しますよ）

Q2.【空所補充】日本語をヒントに、下線にあてはまる英語を考えてみましょう。

１＿＿＿＿＿＿ I take your coat?（コートを預かりましょうか？）

２＿＿＿＿＿＿ bring you a menu.（メニューをお持ちしますね）

３＿＿＿＿ ＿＿＿＿ get you something to drink? （何か飲み物をお持ちしましょうか？）

※答えは記事最下部へ

イチバン楽しい学び直し本で、英語力を確かなものに

いかがでしたか？ 『クイズとパズルで“言える”が増える！ 大人の中学英語エクササイズ』では、今回ご紹介した“文法のおさらい”以外にも、クロスワードやなぞなぞ、並べ替えなどのクイズに挑戦しながら、楽しく英語を学びなおすことができます。

脳トレ感覚で英語のキホンや定番表現を身につけて、英語力を確かなものにしていきましょう。



『クイズとパズルで“言える”が増える！ 大人の中学英語エクササイズ』本書の使い方

『クイズとパズルで“言える”が増える！ 大人の中学英語エクササイズ』本書の使い方

問題解答

Q1．

Can / I’ll



Q2.

１ Can

２ I’ll

３ Can I