初夏の手仕事を楽しもう。旬の「あんず」で作る、とっておきの保存食とおやつ
初心者でも楽しめるあんずレシピ
甘酸っぱさを楽しむ「あんずのコンポート」
やさしい甘さとほどよい酸味が魅力のコンポートは、あんずの手仕事デビューにもおすすめのレシピ。
あんずをシロップでさっと煮るだけなので失敗しにくく、そのまま食べるのはもちろん、ヨーグルトやアイスクリーム、かき氷のトッピングにも活躍します。
冷蔵庫にあるだけで、いつもの朝食やおやつが少し特別になる一品です。
あんずのコンポート｜Instagram（＠kids.cook.lab）毎年作りたくなる「あんずジャム」
あんずの手仕事といえば、やはりジャムは外せません。砂糖と一緒に煮るだけで、甘酸っぱく爽やかなジャムが完成します。
あんずは皮ごと煮込むことで自然なとろみが付き、鮮やかな色合いも楽しめるのが特徴。
トーストやヨーグルトはもちろん、炭酸水に溶かしたり、お菓子作りに使ったりと幅広く活躍します。
あんずジャム｜Instagram（＠michimichi1211）瓶に閉じ込める初夏の味「あんずのシロップ漬け」
ジャムよりもさらに手軽に作れるのがシロップ漬け。
さっと下ゆでしたあんずをシロップに漬けるだけで、果実感たっぷりの保存食が完成します。
透き通るようなオレンジ色の見た目も美しく、炭酸水で割ったり、ヨーグルトに添えたりと楽しみ方もさまざま。季節の恵みを長く味わいたい人におすすめです。
あんずのシロップ漬け｜Instagram（＠ryoko_y_gohan）おもてなしにもぴったり「あんずのタルト」
甘酸っぱいあんずは焼き菓子との相性も抜群。サクサクのタルト生地にクリームチーズフィリングとあんずを合わせれば、まるで洋菓子店のような仕上がりになります。
焼くことで酸味がまろやかになり、あんずの香りもより豊かに。週末のおやつや来客時のおもてなしにもぴったりです。
あんずのタルト｜Instagram（＠michoumama）グラスで涼しげ「あんずのレアチーズケーキ」
濃厚なチーズクリームと爽やかなあんずの組み合わせは相性抜群。グラス仕立てにすれば切り分ける手間もなく、見た目も涼しげでおしゃれです。
持ち運びしやすいため、手土産やホームパーティーにもおすすめ。少し冷凍して半解凍で楽しむのも◎。暑くなる季節にうれしいひんやりスイーツです。
あんずのレアチーズケーキ｜Instagram（＠ochirie）果実感たっぷり「あんずのマフィン」
生のあんずが手に入ったらぜひ試したいのがマフィン。焼き上げることで果肉がとろりとやわらかくなり、ひと口ごとに甘酸っぱい果汁が広がります。
ブルーベリーマフィンのようなジューシーな食感が好きな人にもおすすめ。
朝食やおやつはもちろん、コーヒーや紅茶のお供にもぴったりです。
あんずのマフィン｜Instagram（＠carmenere5）
短い旬だからこそ、あんずを味わい尽くそう
あんずの旬は6〜7月頃と短く、気付けば店頭から姿を消してしまう果物のひとつ。だからこそ、コンポートやジャム、シロップ漬けにして季節の味を閉じ込めておく楽しみがあります。
まずは手軽なコンポートやジャムからでも十分。旬のあんずを見つけたら、ぜひ今年は“初夏の手仕事”に挑戦してみてはいかがでしょうか。きっと毎年楽しみになる季節の習慣になりますよ。