「He’s got rizz.」の意味は？「rizz」はティーンの流行語！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

「rizz」は、ある単語を略したものです！

果たして、正解は？

正解は「彼にはカリスマがある」でした！

「He’s got rizz.」は「彼にはカリスマがある」という意味のフレーズ。一般的には、「charisma」を短くした言葉と考えられています。

「rizz」には、いくつかの派生表現もあります。「rizz someone up」は「相手を口説く」、「rizzler」は「口説くのが得意な人」「モテる魅力にあふれた人」という意味で使われますよ。

「Her performance is so cool! She has incredible stage presence.」

（彼女のパフォーマンスは超かっこいい！圧倒的な存在感があるね）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。