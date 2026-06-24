「He’s got rizz.」の意味は？「rizz」はティーンの流行語！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「He’s got rizz.」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
「rizz」は、ある単語を略したものです！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「彼にはカリスマがある」でした！
「He’s got rizz.」は「彼にはカリスマがある」という意味のフレーズ。一般的には、「charisma」を短くした言葉と考えられています。
「rizz」には、いくつかの派生表現もあります。「rizz someone up」は「相手を口説く」、「rizzler」は「口説くのが得意な人」「モテる魅力にあふれた人」という意味で使われますよ。
「Her performance is so cool! She has incredible stage presence.」
（彼女のパフォーマンスは超かっこいい！圧倒的な存在感があるね）
あなたはわかりましたか？
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※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部