【ちいかわベーカリー】モモンガと古本屋のパンやグッズが7月3日（金）より登場！
「ちいかわベーカリー」において、モモンガと古本屋のフェイス型のパンや、パン屋さんのスタッフ衣装のモモンガと古本屋のマスコットなどのオリジナルグッズが、2026年7月3日（金）から発売される。
＞＞＞モモンガと古本屋のパン屋グッズをチェック！（写真19点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
初登場のモモンガパンは、いちご果肉と北海道産マスカルポーネのフルーツクリームがつまったフェイス型のパン。古本屋のパンは、オレンジ果皮と北海道産マスカルポーネのフルーツクリームがつまったフェイス型のパン。
どちらもやさしいコクと、爽やかなフルーツの味わいがマッチしたパンとなっている。
そして、パン屋さんの衣装のモモンガと古本屋がモチーフのオリジナルグッズが登場。マスコットや耐熱ガラスマグカップからステッカーや巾着、ジャムまで多数展開される。
（C）nagano
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『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
どちらもやさしいコクと、爽やかなフルーツの味わいがマッチしたパンとなっている。
そして、パン屋さんの衣装のモモンガと古本屋がモチーフのオリジナルグッズが登場。マスコットや耐熱ガラスマグカップからステッカーや巾着、ジャムまで多数展開される。
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