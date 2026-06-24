「阪神３−４ヤクルト」（２３日、甲子園球場）

阪神が今季１５度目の逆転負けを喫して巨人に同率で首位に並ばれた。上位３チームが０・５ゲーム差の大混戦に。１−０の八回に３番手・岩崎優投手（３５）が集中打を浴びて４失点。直後の八回に大山悠輔内野手（３１）が右中間へ１１号２ランを放ったが、あと１点が届かなかった。先発・才木は６回３安打無失点も１カ月ぶりの勝利となる６勝目はお預けに。デイリースポーツ評論家の井川慶氏は岩崎について「悔やまれるとすれば岩田に逆転打とされた初球」と指摘した。

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勝ちパターンから逆転されたので痛い敗戦ではありますが、引きずるような結果ではないかなと思います。八回の岩崎投手は不運な打球もあっての４失点だったので。

無死一塁からの増田選手には、２球で追い込み内角を狙った３球目を右前に運ばれましたが、詰まらせた打球が一、二塁間を抜けたもの。この３球目で内角を狙ったこと自体は間違っていないと思いますし、よりボールゾーンにいけばというのはありましたが、真ん中に甘くいったわけではなく内角には投げられていたので。うまく当てられたという結果でした。

悔やまれるとすれば、１死満塁で岩田選手に逆転打とされた初球でしょうか。外角低めの要求に、外角の少し甘く浮いたところを打たれたもの。前の走者を歩かせていたので、初球はボールにしたくないという心理はあったかと思いますが、岩崎投手の制球力を考えると、もったいない一球になってしまったなと。

その後の赤羽選手の２点打も、詰まらせた打球が前進守備の二塁頭上を越えたもの。岩崎投手の状態が悪いとは思わないですし、気持ちをしっかりと切り替えて、次に臨んでもらいたいです。