「広島３−７巨人」（２３日、マツダスタジアム）

広島が敗れて連勝は２で止まった。先発・玉村昇悟投手は５回３失点（自責１）で３敗目。三回に先頭・キャベッジのゴロを二塁手・菊池が一塁へ悪送球し、その後に犠飛と適時打で２点を失った。１−２の五回は松本剛に左前適時打を浴びて追加点を献上。打線は相手先発・戸郷をとらえきれず。新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−序盤に主導権を渡した。

「タマ（玉村）は良い球がいっているので、次また期待しています」

−六回から継投。２連戦を考慮してか。

「追いかけないといけない。向こうは強力な中継ぎ陣がいるので」

−好相性だった戸郷に封じられた。

「低めに丁寧に投げていたと思います」

−七回の満塁機では代打に石原を起用。他にも右打者がいた中での選択。

「石原のバッティングが最近良いので、あそこは石原でいきました」

−辰見が登録抹消。今後の代走の起用法は？

「ファームを見ても上げられる選手の中で一番足の速い選手が（中村）奨成だったので、奨成を上げました」

−辰見は軽傷。

「最短で戻ってきてもらえればと思っています。ただ、焦らせることはしない。しっかり治してもらえればと思います」