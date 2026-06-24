セブンカフェのバターステイツクッキーが再登場！バター香る贅沢な味わいに注目

バター好きの間で話題となった人気スイーツが帰ってきました。洋菓子ブランド「銀のぶどう」とセブン‐イレブン・ジャパンが共同開発した『セブンカフェ バターなだれとろけ製法 バターステイツクッキー』が、2026年5月26日（火）より全国で順次販売中です。SNSでも高い支持を集め、累計販売数2,000万個を突破した大ヒットクッキー。贅沢なバターの風味を楽しめる魅力をご紹介します。

バター好きも虜になる濃厚なおいしさ

『セブンカフェ バターなだれとろけ製法 バターステイツクッキー』は、全体の3分の1以上がバターという贅沢な配合が特徴です。

窯焼き後のバター含有率は34％を誇り、封を開けた瞬間から豊かな香りが広がります。

使用しているのは、香りとコクに優れた発酵バター。生地に練り込める限界までたっぷり使用することで、ひと口ごとに濃厚なバター感を味わえる仕上がりになっています。

SNSでは「バター好きは絶対食べるべき」「世界でいちばん好きなクッキー」といった声も寄せられ、多くのファンを魅了してきました。

バターのおいしさをとことん追求した一品だからこそ、長く愛され続けているのです。

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独自製法が生み出す香ばしさと食感

おいしさの秘密は、独自の「バターなだれとろけ製法」にあります。

高配合のバター生地を焼き上げる際、熱によって溶け出したバターが生地全体に広がり、その最適なタイミングで焼き止めることで独特の形状が完成。

王冠のような見た目は、豊富なバターを使用している証でもあります。

さらに、溶けたバターが生地へ染み込むことで、まるでバターで焦がしたような香ばしさが生まれます。

表面にできる細かな溝によって、ザクッとほぐれる心地よい食感も実現。食べ応えがありながら軽やかな口どけを楽しめます。

また、自宅のトースターで軽くリベイクするのもおすすめ。温めることでバターがじゅわっと溶け出し、焼き立てのような香りと味わいを堪能できます。

みんなで楽しめるハッピー3ピース

バターステイツならではの工夫として採用されているのが「ハッピー3ピース」という食べ方です。

厚みのあるクッキーの頂上部分を軽く押すと、簡単に3つに分けることができます。ひとくちサイズになるため食べやすく、家族や友人とシェアしやすいのも魅力。

濃厚なバターの味わいを最後まで快適に楽しめるよう考えられた、おいしさ設計です。

個包装3個入りなので、おやつタイムやちょっとした手土産にもぴったり。コーヒーや紅茶と合わせれば、贅沢なカフェタイムを演出してくれます♪

セブンカフェ バターなだれとろけ製法 バターステイツクッキー



価格：321.84円（税込）（本体価格298円）

内容量：個包装3個入

販売期間：2026年5月26日（火）より順次発売

バターの魅力を存分に味わって

累計販売数2,000万個を突破した人気の理由が詰まった『セブンカフェ バターなだれとろけ製法 バターステイツクッキー』。

発酵バターをたっぷり使用した濃厚な味わいと、香ばしい食感は一度食べると忘れられないおいしさです。

全国のセブン‐イレブンやイトーヨーカドーなどで順次販売中なので、バター好きの方はぜひチェックしてみてください♡