黒基調の新仕様に注目！

日産と中国東風汽車の合弁会社「東風日産」は、現地で生産する電動セダン「N7」と「N6」に特別仕様車「黒騎士（ナイトエディション）」を設定し発売しました。両モデルとも外装を黒基調でまとめた仕立てが特徴で、公開後からユーザーの間でさまざまな反応が見られます。

N7とN6は、「中国で、中国のために」という方針のもと開発され、2025年から現地で展開されている新世代電動セダンです。電動化需要が高まる市場に向け、現地生産を軸にラインナップを整えてきました。

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BEV（バッテリー電気自動車）のN7は全長4930mm×全幅1895mm×全高1487mm、ホイールベース2915mmのサイズを持ち、かつて国内で販売されていた2代目「フーガ」に近いボディ感覚です。

ミドルハイクラスに位置づけられ、室内のゆとりや上級志向のキャラクターが特徴となっています。

一方のN6は1.5リッターエンジンを組み合わせたPHEV（プラグインハイブリッド車）で、全長4831mm×全幅1885mm×全高1491mm、ホイールベース2815mmという扱いやすいサイズを採用しています。

N7よりひと回り小さく、ミドルクラスの主力として幅広い層を意識したモデルです。

両車はパワートレインやサイズこそ異なるものの、クリーンでナチュラルな造形を共通テーマとし、先進性を重視する中国ユーザーに向けたデザインアプローチが取られています。

その印象を大きく変える存在として追加されたのが、2026年4月26日に発表された特別仕様「黒騎士」です。

ブラックを基調にレッドの差し色を組み合わせ、精悍さと力強さを前面に出した仕立てが特徴となっています。

エクステリアでは、ボディ下端を囲むレッドラインやレッドのブレーキキャリパーを採用し、N7にはフードパネルとサイドに大型デカールを追加することで、スポーティな雰囲気を強めています。

インテリアはブラックを基調に、ダッシュボードやシートへレッドステッチを施し、シート背面にはレッドの「NISSAN」ロゴを配置。シートベルトもレッドで統一し、全体としてスポーツテイストを自然に引き上げています。

価格（税込）はN6黒騎士が10万3900元（約250万円 2026年6月下旬時点 以下同）から、N7黒騎士が13万4900元（約322万円）からとなります。

N6黒騎士には期間限定で5000元（約12万円）相当の購入特典も用意され、導入期の選択肢として存在感を持たせています。

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ユーザーからは「黒が似合う」「赤ラインいい」「雰囲気が変わった」といったデザイン面の声が寄せられています。

さらに「迫力がすごい」「一気にスポーツ顔」といった変化に対する反応も見られ、仕様追加による印象の違いが注目を集めています。