【W杯2026】「手にPAPAがいる!!」平愛梨、“W杯応援ネイル”に反響「素敵過ぎ」「大好きなのが伝わってくる」
タレントの平愛梨（41）が23日、自身のインスタグラムを更新。夫でサッカー日本代表の長友佑都（39）への思いが詰まった“W杯応援ネイル”を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「手にPAPAがいる!!」平愛梨が披露した“W杯応援ネイル”
長友は『FIFAワールドカップ2026』の日本代表メンバーとして、自身5大会連続となるワールドカップメンバー入りを果たした。
平は20日にも大会キャップを着用した写真をアップし「I came to see the best view（最高の景色を見に来ました）」と応援する様子を披露。この日は「私の頭の中に浮かんだイメージを紙に書いてネイリストさんに送るとこのように仕上げてくれた 嬉しすぎる!!」と、こだわりのネイルを紹介した。
ネイルには、ユニホーム姿の長友の写真をはじめ、日本代表を象徴するブルーカラーにサッカーボール、W杯のトロフィーなどをデザイン。大会への期待と長友へのエールが込められた華やかな仕上がりになっている。
4人の息子たちからも「え?!ママの手にPAPAがいる!!」と好評だったようで、「どこにいても4男児がカオス状態で毎日ヒーハー怒ってるけど親指見ると気が引き締まって『よし!!大丈夫!!』って気持ち奮い立たせられる」と長友がデザインされた親指に励まされていることを明かした。
この投稿には、「素敵過ぎます」「パパ〜」「ブラボー」「大好きなのが伝わってくる」などの反響が寄せられている。
平は、17年1月に長友と結婚。18年2月に長男、19年8月に次男、21年4月に三男、23年5月に四男が誕生している。
【写真】「手にPAPAがいる!!」平愛梨が披露した“W杯応援ネイル”
長友は『FIFAワールドカップ2026』の日本代表メンバーとして、自身5大会連続となるワールドカップメンバー入りを果たした。
平は20日にも大会キャップを着用した写真をアップし「I came to see the best view（最高の景色を見に来ました）」と応援する様子を披露。この日は「私の頭の中に浮かんだイメージを紙に書いてネイリストさんに送るとこのように仕上げてくれた 嬉しすぎる!!」と、こだわりのネイルを紹介した。
4人の息子たちからも「え?!ママの手にPAPAがいる!!」と好評だったようで、「どこにいても4男児がカオス状態で毎日ヒーハー怒ってるけど親指見ると気が引き締まって『よし!!大丈夫!!』って気持ち奮い立たせられる」と長友がデザインされた親指に励まされていることを明かした。
この投稿には、「素敵過ぎます」「パパ〜」「ブラボー」「大好きなのが伝わってくる」などの反響が寄せられている。
平は、17年1月に長友と結婚。18年2月に長男、19年8月に次男、21年4月に三男、23年5月に四男が誕生している。