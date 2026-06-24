モーニング娘。’26を卒業する牧野真莉愛さん（25）が23日、ラスト写真集のリリースイベントに登場。11年9か月在籍したグループの卒業を控えている牧野さんが活動を振り返りました。

24日の日本武道館公演をもって11年9か月在籍したグループを卒業する牧野さん。自身が思うモーニング娘。らしさについて聞かれると「私はモーニング娘。になるのが夢でモーニング娘。になりたくてオーディションを受けたので、私はずっと夢の中にいるような感じがします。ちょっと質問の答えになってもいないかもしれないですけど、私の中ではやっぱりモーニング娘。は永遠の夢であるし、一員になった今でもずっと夢の中にいるような感じがしますね」と思いを語りました。

■モーニング娘。での青春は「全部の時間」

活動の中で青春だったことを聞かれると「青春…うーん」と考え込む様子を見せ、「言ってしまえば、モーニング娘。にいる全部の時間が青春だったのかなと思います。メンバーと過ごした時間だったり、普通の学生では過ごせない時間はあったんですけど、修学旅行に行くとか文化祭に出るとか、そういうことはしてこなかったんですけど、モーニング娘。が青春だったし、つんく♂さんが書いてくださった歌詞を見て、曲を歌ってその時間も青春だなと思います」とコメント。

また、活動の中で成長したところについては「身長です！ 私はモーニング娘。10期メンバーオーディションと11期メンバーオーディションを受けてるんですけど、11期メンバーの小田さくらさんもすごく身長が小さくて、ちっちゃいちっちゃい、背の順も前から3番目とかでちっちゃい牧野真莉愛なんですけど、ここまで大きくなりました」と笑顔で回答しました。

■卒業公演への思い語る

牧野さんは24日に日本武道館で卒業公演を行うことについて「卒業という場を設けていただけたことにすごく感謝していますし、先ほども言ったように急に辞めることを決めてしまって、ファンの方にはごめんなさいの気持ちでいっぱいなんですけど、今までありがとうございましたの気持ちをたくさん込めてパフォーマンスしたいと思います。そして、やっぱり思ったのがモーニング娘。のメンバーとしてモーニング娘。の歌やダンスをパフォーマンスできること、ステージに立てることが一番のうれしいことだったので、あしたが最後になるって思うと寂しいんですけど、最後まで楽しみたいと思います」と言葉を詰まらせながら意気込みました。

そして最後には「牧野真莉愛の完成形をぜひ見ていただきたいと思ってます。そして、あしたは日本武道館で思う存分楽しみたいと思います。今まで本当にありがとうございました」と挨拶をしました。