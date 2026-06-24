見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第63話が24日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、直美（上坂樹里）は病院にお見舞いに訪れた小川吾郎（甲斐翔真）と差し入れを巡って口論になる。一方、看病婦のツヤ（東野絢香）は看護科の授業についていくのが難しく、りん（見上愛）は支えようとする。

頑張るツヤを巡るシーンにネットも反応した。

Xには「軍人さん？」「大部屋で声がでかいよ」「くず餅の次はぼた餅…」「薩摩もんが出てきた」「甲斐翔真氏！」「昨日の兵隊さんだ！こういう形で直美と絡むとは…」「えー、これがもしかして直美さんの運命の出会い！？」「え、すごい医学的な授業してるな」「筆でノートとるのは大変だね」「あーーーツヤさん、板書が大変なのか…」「黒川先生優しいなぁ」「卯三郎さん、歯科を新設する計画か」「最初に読ませたい人がいる」「わかりやすくやさぐれてる槇村弟」「頭でっかちちゃん、直美より不器用だね」「しばらく、見習い生と看病婦で揉めそうね」「あー、これでツヤが見習い生に溶け込むきっかけになるのかな」「ツヤ〜。かわいいぞ」「フユさん超味方じゃん〜」「一生の仕事のしたいから…」「ツヤさん。涙」「覗き見タイムが長すぎるw」「喜代が来たw」「なんかいい回だった」「ちょっと泣いちゃった」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。