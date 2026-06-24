いきものがかり、オリジナルTVアニメ『さよならララ』OPテーマ「さよならララ」8月26日発売＆7月15日先行配信リリース決定！！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年3月15日(日)にデビュー20周年を迎えたいきものがかり。

現在は3月18日(土)地元神奈川県・厚木文化会館で幕をあけた2人体制初の47都道府県ツアー「いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!! 〜47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!〜」を絶賛全国巡業中!!

そんないきものがかりは、7月5日(日)から放送のオリジナルTVアニメ『さよならララ』のOPテーマでもある最新曲「さよならララ」を8月26日に発売することが決定した。また、CD発売に先駆け「さよならララ」を7月15日より先行配信リリースする。

最新曲はオリジナルTVアニメ『さよならララ』OPテーマとして作品名と同じタイトルで書き下ろされたもので、吉岡聖恵の伸びやかな歌声と水野良樹による叙情的なメロディ、そして亀田誠治の編曲によって人魚姫ララと人間たちの切なくも美しい物語を鮮やかに彩る楽曲となっている。

8月26日に発売するシングルCDは初回生産限定盤と通常盤の2形態で発売。初回生産限定盤の、Blu-rayには現在制作中のミュージックビデオほか、オリジナルTVアニメ『さよならララ』ノンクレジットOPムービー、さらに未発売ライブ映像を収録予定。収録情報の詳細は追って解禁を予定している。

●リリース情報情報

いきものがかり

「さよならララ」

7月15日先行配信開始

Pre-add／pre-saveリンク

https://erj.lnk.to/GoodbyeLara_PAPS

CD

8月26日発売

予約リンク

https://erj.lnk.to/9GZ8Kw

【通常盤（CD）】

価格：￥1,650（税込）

【初回生産限定盤（CD+Blu-ray）】

価格：￥4,400（税込）

＜CD＞

01.さよならララ

02.さよならララ -instrumental-

03.さよならララ -TV Size-

他収録予定

＜Blu-ray＞

さよならララ Music Video / Behind The Scenes

TVアニメ「さよならララ」ノンクレジットオープニング映像

他収録予定

店舗購入特典情報

Amazon.co.jp：メガジャケ

Sony Music Shop：リスナークレジット入り オリジナルB2ポスター(クレジット記載対象期間：6/22(月)18:00〜7/15(水)23:59)

応援店特典：ポストカード（応援店絵柄）

楽天ブックス：ポストカード（楽天ブックスver.）

TOWER RECORDS全店（オンライン含む／⼀部店舗除く）：ポストカード（タワーレコードver.）

HMV全店（HMV&BOOKS online含む／⼀部店舗を除く）：ポストカード（HMV ver.）

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。

●作品情報

『さよならララ』



7月5日より毎週日曜24:30〜TOKYO MX にて放送開始

BS 朝日：7月5日より毎週日曜25:30〜

読売テレビ：7月6日より毎週月曜25:59〜

AT-X 7月6日 (月)より毎週月曜21:30〜

[リピート放送]毎週水曜9:30〜 毎週金曜15:30〜

各配信サイトにて7月5日(日)24:30より地上波同時配信が決定

※放送・配信日時は変更となる可能性があります。

＜イントロダクション＞

昔々あるところに、ララという人魚のプリンセスがおりました。

海の王である父と、姉たちに愛されて、すくすくと育ちました。

ある日、ララは地上に生きる人間の王子に恋をしてしまいます。

それは人魚たちの世界では許されぬ、禁じられた恋でした。

それでもララは地上へ旅立ちます。

魔女グレイスにもらった薬を飲み、人間の姿になったのです。

しかしそれは、”本当の愛”を見つけなければ、

泡となって消えてしまう禁忌の薬でした。

人魚のプリンセスでありながら、人間との愛を望んだララ。

けれど---その願いは叶わず、泡となって海へ消えてしまうのでした。

それから200年。

長い時を経て、人魚姫ララは琵琶湖に蘇る。

今度こそ“本当の愛”を見つけるために---

【スタッフ】

原作：キネマシトラス

監督：小出卓史

シリーズ構成：川原杏奈

キャラクターデザイン：谷紫織

美術監督：藤野真里（スタジオ Pablo）

色彩設計：相澤里佳

撮影監督：出水田和人（T2studio）

編集：黒澤雅之

グラフィックデザイン：濱 祐斗・山口真生

深海イメージ：MON

ウォーターアーティスト：吉邉尚希

音響監督：山田陽

音楽：yuma yamaguchi

音楽制作：KADOKAWA

シニアプロデューサー：小笠原宗紀

チームプロデューサー：石川祥気

クリエイティブプロデューサー：森山菜月

アニメーション制作：キネマシトラス

製作：「さよならララ」製作委員会

【キャスト】

ララ：菱川花菜

大津茉里：川石奈奈

グレイス：深見梨加

ルカ：村瀬歩

大津祥弥役：大野智敬

大津誠役：真殿光昭

大津江万役：住友七絵

ローワン役：てらそままさき

リサ役：津田美波

コータ役：山本和臣

●ライブ情報

「いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!!

〜47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!〜」

2026年

04月18日（土）［神奈川］ 厚木市文化会館 *SOLD OUT

04月26日（日）［千葉］ 市川市文化会館 大ホール *SOLD OUT

04月29日（水・祝）［群馬］ 高崎芸術劇場 大劇場 *SOLD OUT

05月23日（土）［岡山］ 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場 *SOLD OUT

05月24日（日）［鳥取］ 米子コンベンションセンター*SOLD OUT

07月18日（土）［福岡］ 福岡サンパレス ホテル&ホール *SOLD OUT

07月19日（日）［熊本］ 熊本城ホール メインホール *SOLD OUT

08月01日（土）［長崎］ ベネックス長崎ブリックホール *SOLD OUT

08月02日（日）［大分］ iichikoグランシアタ*SOLD OUT

08月09日（日）［山形］ やまぎん県民ホール*SOLD OUT

08月22日（土）［山口］ 周南市文化会館

08月29日（土）［滋賀］ 大津市民会館 大ホール*SOLD OUT

10月03日（土）［島根］ 島根県芸術文化センターグラントワ*SOLD OUT

10月04日（日）［広島］ 広島文化学園HBGホール*SOLD OUT

10月10日（土）［香川］ レクザムホール・大ホール*SOLD OUT

10月11日（日）［愛媛］ 松山市民会館・大ホール*SOLD OUT

10月17日（土）［青森］ リンクステーションホール青森*SOLD OUT

11月03日（火・祝）［北海道］ 札幌文化芸術劇場hitaru*SOLD OUT

2027年

02月07日（日）［宮城］ 仙台サンプラザホール

02月27日（土）［福井］ フェニックス・プラザ エルピス 大ホール

02月28日（日）［富山］ 高周波文化ホール 大ホール

03月06日（土）［奈良］ なら100年会館 大ホール

03月07日（日）［京都］ ロームシアター京都 メインホール

03月20日（土）［愛知］ 愛知県芸術劇場 大ホール

03月21日（日）［愛知］ 愛知県芸術劇場 大ホール

03月27日（土）［沖縄］ 沖縄コンベンションセンター 劇場棟

04月03日（土）［石川］ 本多の森 北電ホール

04月04日（日）［長野］ 長野市芸術館 メインホール

04月10日（土）［東京］ SGC HALL ARIAKE

04月24日（土）［栃木］ 栃木県総合文化センター メインホール

04月25日（日）［埼玉］ 大宮ソニックシティ 大ホール

and more…

※ツアーの詳細は特設HPをご確認ください

チケット受付中

https://ikimonogakari.com/tour2026-2027/

©キネマシトラス／「さよならララ」製作委員会

関連リンク

「さよならララ」公式サイト

https://goodbyelara.com

いきものがかりオフィシャルサイト

https://ikimonogakari.com