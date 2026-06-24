「世界遺産」と「無形文化遺産」って何が違う？ユネスコが目指す“形のない遺産”の守り方【眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産】

【コラム】世界遺産と無形文化遺産の違いは？

「形のない遺産」を守り、未来へ受け継ぐ

2003年に採択された「無形文化遺産の保護に関する条約（無形文化遺産条約）」は、世界遺産条約と並び、ユネスコが世界の多様性を未来へつなぐための枠組みです。締約国に対し、目録を作成するなど、無形文化遺産を保護するための措置を求めています。

世界遺産条約が遺産や建造物、文化的景観、自然地域などの「形ある遺産」を対象に保護・保全を進めるのに対し、無形文化遺産条約が対象とするのは、伝統芸能や祭礼、慣習、工芸技術など「形のない遺産」です。つまり、世界遺産が「場所」を守る制度であるのに対し、無形文化遺産は「営み」を守る制度だといえます。日本でも「歌舞伎」「能楽」「伝統的酒造り」「和食；日本人の伝統的な食文化」など、23件がリストに登録されています。

無形文化遺産は、世界遺産以上にその文化に属する人々の暮らしやアイデンティティと深く結び付いています。そのため、外部の人間が登録の可否を判断すること自体が難しく、デリケートな問題に発展しがちです。だからこそ、推薦前の国内審査の段階で議論を尽くすことが重要です。

また、審査を丁寧に行うことは、称号が「目的化」してしまうのを防ぐことにもつながります。フランス料理や日本料理を食べて「おいしい」と感じるのは、それが「無形文化遺産だから」ではなく、料理として純粋に味わった結果です。称号はあくまで文化を守るための手段であり、目的ではないことを忘れないようにしたいですね。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産』監修：宮澤 光 ／ イラスト：どくだみ三銃士

【監修者紹介】

宮澤 光（みやざわ・ひかる）

NPO法人世界遺産アカデミー主任研究員。北海道大学大学院博士後期課程を満期単位取得退学。仏グルノーブル第Ⅱ大学留学。2008年より現職。跡見学園女子大学非常勤講師。世界遺産に関するさまざまな書籍の編集・執筆・監修を手掛けるほか、「チコちゃんに叱られる！」（NHK）などの多くのメディア出演や、全国各地で100本を超す講演・講座を実施している。著書に『13歳からの世界遺産』（マイナビ出版）、『世界遺産のひみつ』（イースト・プレス）など。