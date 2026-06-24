日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2702（-4.0　-0.15%）
ホンダ　1378（-19.5　-1.40%）
三菱ＵＦＪ　3259（-8　-0.24%）
みずほＦＧ　7820（0　0.00%）
三井住友ＦＧ　6450（-8　-0.12%）
東京海上　7290（+2　+0.03%）
ＮＴＴ　144（-0.2　-0.14%）
ＫＤＤＩ　2640（-24　-0.90%）
ソフトバンク　204（-1.6　-0.78%）
伊藤忠　1809（-21.5　-1.17%）
三菱商　4537（-54　-1.18%）
三井物　4605（-67　-1.43%）
武田　5119（+108　+2.16%）
第一三共　2525（+5　+0.20%）
信越化　7247（-54　-0.74%）
日立　4747（-3　-0.06%）
ソニーＧ　3173（+14　+0.44%）
三菱電　6100（-4　-0.07%）
ダイキン　23736（+106　+0.45%）
三菱重　3668（-74　-1.98%）
村田製　10965（-40　-0.36%）
東エレク　73616（+656　+0.90%）
ＨＯＹＡ　26229（-256　-0.97%）
ＪＴ　5927（+3　+0.05%）
セブン＆アイ　1865（-3.5　-0.19%）
ファストリ　81687（-483　-0.59%）
リクルート　11109（-6　-0.05%）
任天堂　6896（-21　-0.30%）
ソフトバンクＧ　6576（+63　+0.97%）
キーエンス（普通株）　75943（+263　+0.35%）