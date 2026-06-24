日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2702（-4.0 -0.15%）
ホンダ 1378（-19.5 -1.40%）
三菱ＵＦＪ 3259（-8 -0.24%）
みずほＦＧ 7820（0 0.00%）
三井住友ＦＧ 6450（-8 -0.12%）
東京海上 7290（+2 +0.03%）
ＮＴＴ 144（-0.2 -0.14%）
ＫＤＤＩ 2640（-24 -0.90%）
ソフトバンク 204（-1.6 -0.78%）
伊藤忠 1809（-21.5 -1.17%）
三菱商 4537（-54 -1.18%）
三井物 4605（-67 -1.43%）
武田 5119（+108 +2.16%）
第一三共 2525（+5 +0.20%）
信越化 7247（-54 -0.74%）
日立 4747（-3 -0.06%）
ソニーＧ 3173（+14 +0.44%）
三菱電 6100（-4 -0.07%）
ダイキン 23736（+106 +0.45%）
三菱重 3668（-74 -1.98%）
村田製 10965（-40 -0.36%）
東エレク 73616（+656 +0.90%）
ＨＯＹＡ 26229（-256 -0.97%）
ＪＴ 5927（+3 +0.05%）
セブン＆アイ 1865（-3.5 -0.19%）
ファストリ 81687（-483 -0.59%）
リクルート 11109（-6 -0.05%）
任天堂 6896（-21 -0.30%）
ソフトバンクＧ 6576（+63 +0.97%）
キーエンス（普通株） 75943（+263 +0.35%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2702（-4.0 -0.15%）
ホンダ 1378（-19.5 -1.40%）
三菱ＵＦＪ 3259（-8 -0.24%）
みずほＦＧ 7820（0 0.00%）
三井住友ＦＧ 6450（-8 -0.12%）
東京海上 7290（+2 +0.03%）
ＮＴＴ 144（-0.2 -0.14%）
ＫＤＤＩ 2640（-24 -0.90%）
ソフトバンク 204（-1.6 -0.78%）
伊藤忠 1809（-21.5 -1.17%）
三菱商 4537（-54 -1.18%）
三井物 4605（-67 -1.43%）
武田 5119（+108 +2.16%）
第一三共 2525（+5 +0.20%）
信越化 7247（-54 -0.74%）
日立 4747（-3 -0.06%）
ソニーＧ 3173（+14 +0.44%）
三菱電 6100（-4 -0.07%）
ダイキン 23736（+106 +0.45%）
三菱重 3668（-74 -1.98%）
村田製 10965（-40 -0.36%）
東エレク 73616（+656 +0.90%）
ＨＯＹＡ 26229（-256 -0.97%）
ＪＴ 5927（+3 +0.05%）
セブン＆アイ 1865（-3.5 -0.19%）
ファストリ 81687（-483 -0.59%）
リクルート 11109（-6 -0.05%）
任天堂 6896（-21 -0.30%）
ソフトバンクＧ 6576（+63 +0.97%）
キーエンス（普通株） 75943（+263 +0.35%）