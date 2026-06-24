東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値161.55　高値161.74　安値161.28

162.23　ハイブレイク
161.98　抵抗2
161.77　抵抗1
161.52　ピボット
161.31　支持1
161.06　支持2
160.85　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1382　高値1.1439　安値1.1376

1.1485　ハイブレイク
1.1462　抵抗2
1.1422　抵抗1
1.1399　ピボット
1.1359　支持1
1.1336　支持2
1.1296　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3204　高値1.3258　安値1.3182

1.3323　ハイブレイク
1.3291　抵抗2
1.3247　抵抗1
1.3215　ピボット
1.3171　支持1
1.3139　支持2
1.3095　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8097　高値0.8106　安値0.8075

0.8141　ハイブレイク
0.8124　抵抗2
0.8110　抵抗1
0.8093　ピボット
0.8079　支持1
0.8062　支持2
0.8048　ローブレイク