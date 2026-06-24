東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値161.55 高値161.74 安値161.28
162.23 ハイブレイク
161.98 抵抗2
161.77 抵抗1
161.52 ピボット
161.31 支持1
161.06 支持2
160.85 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1382 高値1.1439 安値1.1376
1.1485 ハイブレイク
1.1462 抵抗2
1.1422 抵抗1
1.1399 ピボット
1.1359 支持1
1.1336 支持2
1.1296 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3204 高値1.3258 安値1.3182
1.3323 ハイブレイク
1.3291 抵抗2
1.3247 抵抗1
1.3215 ピボット
1.3171 支持1
1.3139 支持2
1.3095 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8097 高値0.8106 安値0.8075
0.8141 ハイブレイク
0.8124 抵抗2
0.8110 抵抗1
0.8093 ピボット
0.8079 支持1
0.8062 支持2
0.8048 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値161.55 高値161.74 安値161.28
162.23 ハイブレイク
161.98 抵抗2
161.77 抵抗1
161.52 ピボット
161.31 支持1
161.06 支持2
160.85 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1382 高値1.1439 安値1.1376
1.1485 ハイブレイク
1.1462 抵抗2
1.1422 抵抗1
1.1399 ピボット
1.1359 支持1
1.1336 支持2
1.1296 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3204 高値1.3258 安値1.3182
1.3323 ハイブレイク
1.3291 抵抗2
1.3247 抵抗1
1.3215 ピボット
1.3171 支持1
1.3139 支持2
1.3095 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8097 高値0.8106 安値0.8075
0.8141 ハイブレイク
0.8124 抵抗2
0.8110 抵抗1
0.8093 ピボット
0.8079 支持1
0.8062 支持2
0.8048 ローブレイク