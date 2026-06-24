女優・土屋太鳳の姉で「ミス・ジャパン２０１９」グランプリの土屋炎伽（ほのか）さんが２４日、「イザワオフィス」と業務提携したことを報告した。

「今日は感謝を込めてお知らせをお伝えしたいと思います」とインスタグラムを更新。「本日からイザワオフィスさんと業務提携させていただくこととなりました」と伝え「私の今の生活や環境が大きく変わるというよりは今まで私が積み重ねてきたものを温かく理解して下さり、その上で、これからの日々に力を添えて下さる頼もしい存在としてアドバイスをいただきながら頑張ってまいります」とつづった。

また「『将来の夢』とあらためて言葉にして考えてみると、ここ数年、自分の中では様々なことが一区切りを迎えてきましたけれど、それは『終わり』なのかそれとも『次へのステップ』なのか、自分で考えているつもりでいながら実はしっかり考えていなかったのではないか、ということに気づきました」とここまでの心境を明かした。

炎伽さんは社会人アメリカンフットボール「Ｘリーグ」の「ブルーサンダース」チアリーダーとしても活躍している。

【投稿全文】

おはようございます☀️

今日は感謝を込めてお知らせをお伝えしたいと思います。

数年前からお仕事をご一緒し、プライベートでも季節の御挨拶などさせていただいていたスタッフさんから、ある時ふとした折に「将来の夢」について質問をいただきました。

「将来の夢」とあらためて言葉にして考えてみると、ここ数年、自分の中では様々なことが一区切りを迎えてきましたけれど、それは「終わり」なのかそれとも「次へのステップ」なのか、自分で考えているつもりでいながら実はしっかり考えていなかったのではないか、ということに気づきました。

それを機にその方を通して新しい出会いをいただき、本日からイザワオフィスさんと業務提携させていただくこととなりました。ご縁に、心から感謝しております。

私の今の生活や環境が大きく変わるというよりは今まで私が積み重ねてきたものを温かく理解して下さり、その上で、これからの日々に力を添えて下さる頼もしい存在としてアドバイスをいただきながら頑張ってまいります。

よろしくお願い申し上げます。