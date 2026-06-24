ゴマ油の香りがたまらない！トマトと卵の中華炒め【材料】（2人分）トマト 1個卵 2個塩コショウ 少々オイスターソース 小さじ 1ゴマ油 大さじ 1【下準備】1、トマトはくし切りにする。卵を溶き、塩コショウを振る。【作り方】1、熱したフライパンに1/3量のゴマ油をひき、トマトを炒める。2、表面が崩れてきたら残りのゴマ油を入れ、溶いた卵とオイスターソースを加えて炒め合わせ、半熟状に仕上げる。火加減はずっと強火です。

トマトとらっきょうの前菜【材料】（4人分）シュガートマト 4個らっきょうの甘酢漬け 15~20個モッツァレラチーズ(ミニ) 1袋EVオリーブ油 大さじ 2ミルびき岩塩 少々【下準備】1、シュガートマトはヘタを取って洗い、4等分に切る。2、らっきょうが大きい場合は、縦半分に切る。3、ミニモッツァレラチーズはザルに上げて水気をきる。【作り方】1、ボウルに全ての材料を入れて混ぜ合わせ、器に盛る。

トマトカップのパン粉焼き【材料】（2人分）トマト(中) 2個オリーブ油 小さじ 2<合わせパン粉>パン粉 大さじ 2~3アンチョビ 2~3枚オリーブ油 大さじ 1ドライパセリ 小さじ 1/4【下準備】1、トマトは水洗いし、ヘタ側から2cm位の所を横に切る。スプーンで中を押さえて水分を出し、少しかさを減らす。トマトの安定が悪い場合は、底を少し切って座りをよくする。2、＜合わせパン粉＞を作る。アンチョビを細かく刻み、他の材料と混ぜ合わせる。【作り方】1、耐熱容器にトマトを入れて＜合わせパン粉＞をのせ、オリーブ油をかける。トースターに入れて、表面に薄く焼き色がつくまで焼く。器に盛り、切り落としたヘタの部分を添える。【このレシピのポイント・コツ】ここではオーブントースターを使用しています。