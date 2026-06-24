夏のトマト、サラダだけじゃない！今だけ食べたいやみつきレシピ3選
夏が旬のトマトは、サラダだけじゃもったいない！炒めもの・前菜・焼き料理と、サラダ以外でも大活躍する絶品レシピがそろっています。今回はE・レシピで人気の夏トマトレシピTOP3をランキング形式でご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
■【人気レシピNo.1】ご飯が止まらない♪「ゴマ油の香りがたまらない！トマトと卵の中華炒め」「ゴマ油」×「オイスターソース」のコンビが食欲をそそる、やみつき間違いなしの中華炒め！トマトをくし切りにして炒めるだけで、たった5分で完成します。半熟の卵がふんわりとトマトに絡んで、白いご飯との相性も抜群です♪
■【2位以降も絶品ぞろい】組み合わせに驚き！トマトの新発見レシピ
■シーン別に楽しむ！今だけ食べたい夏のトマトレシピ忙しい平日には5分でできる中華炒めや前菜でトマトを手軽に楽しんで。週末には見た目もかわいいトマトカップのパン粉焼きをおもてなしにいかがでしょうか。サラダ以外のトマトレシピで、夏の食卓をもっと豊かに楽しみましょう！
(E・レシピ編集部)
■【人気レシピNo.1】ご飯が止まらない♪「ゴマ油の香りがたまらない！トマトと卵の中華炒め」「ゴマ油」×「オイスターソース」のコンビが食欲をそそる、やみつき間違いなしの中華炒め！トマトをくし切りにして炒めるだけで、たった5分で完成します。半熟の卵がふんわりとトマトに絡んで、白いご飯との相性も抜群です♪
ゴマ油の香りがたまらない！トマトと卵の中華炒め
【材料】（2人分）
トマト 1個
卵 2個
塩コショウ 少々
オイスターソース 小さじ 1
ゴマ油 大さじ 1
【下準備】
1、トマトはくし切りにする。卵を溶き、塩コショウを振る。
【作り方】
1、熱したフライパンに1/3量のゴマ油をひき、トマトを炒める。
2、表面が崩れてきたら残りのゴマ油を入れ、溶いた卵とオイスターソースを加えて炒め合わせ、半熟状に仕上げる。
火加減はずっと強火です。
トマト 1個
卵 2個
塩コショウ 少々
オイスターソース 小さじ 1
ゴマ油 大さじ 1
【下準備】
1、トマトはくし切りにする。卵を溶き、塩コショウを振る。
【作り方】
1、熱したフライパンに1/3量のゴマ油をひき、トマトを炒める。
2、表面が崩れてきたら残りのゴマ油を入れ、溶いた卵とオイスターソースを加えて炒め合わせ、半熟状に仕上げる。
火加減はずっと強火です。
■【2位以降も絶品ぞろい】組み合わせに驚き！トマトの新発見レシピ
【No.2】混ぜるだけで5分完成♪「トマトとらっきょうの前菜」甘いフルーツトマトとらっきょうのさっぱりした組み合わせが新鮮で絶品！オリーブ油と岩塩をかけるだけの超簡単レシピです。お酒のおつまみにも、食事の前菜にもぴったり♪
トマトとらっきょうの前菜
【材料】（4人分）
シュガートマト 4個
らっきょうの甘酢漬け 15~20個
モッツァレラチーズ(ミニ) 1袋
EVオリーブ油 大さじ 2
ミルびき岩塩 少々
【下準備】
1、シュガートマトはヘタを取って洗い、4等分に切る。
2、らっきょうが大きい場合は、縦半分に切る。
3、ミニモッツァレラチーズはザルに上げて水気をきる。
【作り方】
1、ボウルに全ての材料を入れて混ぜ合わせ、器に盛る。
【材料】（4人分）
シュガートマト 4個
らっきょうの甘酢漬け 15~20個
モッツァレラチーズ(ミニ) 1袋
EVオリーブ油 大さじ 2
ミルびき岩塩 少々
【下準備】
1、シュガートマトはヘタを取って洗い、4等分に切る。
2、らっきょうが大きい場合は、縦半分に切る。
3、ミニモッツァレラチーズはザルに上げて水気をきる。
【作り方】
1、ボウルに全ての材料を入れて混ぜ合わせ、器に盛る。
【No.3】見た目もおしゃれ！「トマトカップのパン粉焼き」トマトをそのままカップにしてアンチョビ入りパン粉をのせてトースターで焼くだけ！難しそうに見えて実は20分で作れる、おもてなしにも喜ばれる一皿です。香ばしいパン粉の食感がクセになります♪
トマトカップのパン粉焼き
【材料】（2人分）
トマト(中) 2個
オリーブ油 小さじ 2
<合わせパン粉>
パン粉 大さじ 2~3
アンチョビ 2~3枚
オリーブ油 大さじ 1
ドライパセリ 小さじ 1/4
【下準備】
1、トマトは水洗いし、ヘタ側から2cm位の所を横に切る。スプーンで中を押さえて水分を出し、少しかさを減らす。トマトの安定が悪い場合は、底を少し切って座りをよくする。
2、＜合わせパン粉＞を作る。アンチョビを細かく刻み、他の材料と混ぜ合わせる。
【作り方】
1、耐熱容器にトマトを入れて＜合わせパン粉＞をのせ、オリーブ油をかける。トースターに入れて、表面に薄く焼き色がつくまで焼く。器に盛り、切り落としたヘタの部分を添える。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではオーブントースターを使用しています。
【材料】（2人分）
トマト(中) 2個
オリーブ油 小さじ 2
<合わせパン粉>
パン粉 大さじ 2~3
アンチョビ 2~3枚
オリーブ油 大さじ 1
ドライパセリ 小さじ 1/4
【下準備】
1、トマトは水洗いし、ヘタ側から2cm位の所を横に切る。スプーンで中を押さえて水分を出し、少しかさを減らす。トマトの安定が悪い場合は、底を少し切って座りをよくする。
2、＜合わせパン粉＞を作る。アンチョビを細かく刻み、他の材料と混ぜ合わせる。
【作り方】
1、耐熱容器にトマトを入れて＜合わせパン粉＞をのせ、オリーブ油をかける。トースターに入れて、表面に薄く焼き色がつくまで焼く。器に盛り、切り落としたヘタの部分を添える。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではオーブントースターを使用しています。
■シーン別に楽しむ！今だけ食べたい夏のトマトレシピ忙しい平日には5分でできる中華炒めや前菜でトマトを手軽に楽しんで。週末には見た目もかわいいトマトカップのパン粉焼きをおもてなしにいかがでしょうか。サラダ以外のトマトレシピで、夏の食卓をもっと豊かに楽しみましょう！
(E・レシピ編集部)