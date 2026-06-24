◇セ・リーグ 阪神3―4ヤクルト（2026年6月23日 甲子園）

阪神・岩崎優の失点は4月25日広島戦（甲子園）以来、2カ月ぶりだった。ただ、登板は限定されており、今月は4試合目、自身10試合ぶりの失点だった。

防御率1・02と安定した数字を残していたが、この夜は大量4失点を喫した。出番は1―0の8回表、ヤクルト1番からの好打順だった。

どん詰まりが右前打になる不運もあり、1死満塁から岩田幸宏に左越えに逆転の2点二塁打を浴びたのだった。満塁策をとり、赤羽由紘のふわりと上がった飛球も前進守備の中野拓夢のジャンプ及ばず、右前2点打となった。

もちろん、岩崎もやられる時はある。昨年は「ブルペンで勝つ」と口にし、見事リーグ優勝を果たした救援陣のリーダーとして今季は苦しい状況が続いている。

岩崎自身は今季2敗目。チーム30敗のうち、救援投手に黒星が付くのは13敗目となった。ちなみに首位を争うヤクルトは6敗、巨人は7敗。昨季、あれほど鉄壁を誇った救援陣がいかに苦しい状況にあるかがわかる。

この夜は才木浩人、山野太一と両先発が好投、1―0で勝つしかないと思える試合展開だった。「守りの野球」を掲げる阪神にあって1―0勝利は一つの理想型だが、今季はまだ3度しかない。昨季同時期には6度記録していた。

大山悠輔の反対方向、それも甲子園の右中間への2ランで1点差に迫っただけに悔しさが募るが、明るい材料もある。

工藤泰成の好投である。1―0の7回表に登板し、3者連続三振に退けた。工藤が僅差リードの展開で起用されるのはこれが初めてだった。

今月17日の楽天戦（甲子園）で4―0リードの7回表を3者凡退（2三振）に切った時、川藤幸三が監督・藤川球児の思いを代弁するように話していた。「この先を見すえての起用だろう。勝ちゲームでのリリーフにしたい。工藤はもう1点リードでも使えるよ」

期待に応える好投だった。工藤―岩崎―ドリスという新たな必勝継投が実現していれば、今後に向け大きな勝利となっていたろう。この点こそが残念なのだが、機会はまた訪れる。工藤はまた自信をつけただろうし、岩崎は――これまでがそうであったように――必ずやり返す男である。夏至から2日の短夜（みじかよ）はリベンジを夢見て眠りたい。 ＝敬称略＝

（編集委員）