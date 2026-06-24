◇W杯北中米大会1次リーグL組 イングランド0―0ガーナ（2026年6月23日 ボストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグL組第2戦は23日（日本時間24日）に行われ、イングランド（FIFAランク4位）がガーナ（同65位）と0―0のドロー。1勝1分けの勝ち点4で同組首位をキープしたが決勝トーナメント進出決定はお預けとなった。

2試合連続で先発出場したMFベリンガム（Rマドリード）は中盤で鮮やかなボール奪取を見せるなど攻守に奮闘。この試合のマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）にも選出された。

それでも試合後、喜んだ様子はなく「正直言って、私には（MOMに）ふさわしくなかった。投票してくれた人には感謝しているけど、あれほど素晴らしい守備を見せた相手チームの選手にこそ賞が与えられるべきだった」とガーナ代表の戦いぶりを称えた。

一方、MFライス（アーセナル）も試合後「ガーナを称賛しなければならない。彼らは手強い相手だし、良い選手ばかりだから簡単な試合にはならなかった」とコメント。続けて「ですが悲観的になったり、落ち込んだりする必要はない。あと1試合残っているので、グループ首位を死守するためにも前向きに考えなければならない」と気持ちを切り替えていた。