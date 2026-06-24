トランプ氏がW杯トロフィー授与へ　FIFA会長と異例の共同対応

サッカー・ワールドカップの優勝チームに、アメリカのトランプ大統領がトロフィーを授与する計画が明らかになりました。

FIFA・インファンティーノ会長：

トランプ大統領と決勝戦を楽しみ、優勝チームにトロフィーを授与する予定だ。もちろん、一緒に。

FIFA（国際サッカー連盟）のインファンティーノ会長は23日、FOXニュースの番組に出演し、日本時間7月20日にニュージャージー州で行われるワールドカップ決勝戦で、トランプ大統領とともに優勝チームにトロフィーを手渡す考えを明らかにしました。

ロイター通信によりますと、トランプ氏は2025年、同じ会場で行われたクラブ・ワールドカップ決勝でも、優勝したチェルシーにトロフィーを授与しましたが、その後も壇上に残り続け、一部の選手が戸惑う様子があったと報じられています。

トランプ氏は2025年12月、FIFAが新設した「FIFA平和賞」の初回受賞者として表彰されていて、FIFAの政治的中立性を疑問視する声も出ています。

過去2大会はインファンティーノ会長がトロフィーを授与していて、アメリカメディアは大統領との共同授与は、近年の慣例とは異なると伝えています。