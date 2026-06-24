将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」に参戦している「九州サザンフェニックス」のチーム動画後編。白熱する盤上の戦いから一転、和やかなムードでご当地グルメを堪能する食事シーンは、ファンにとって癒やしの時間だ。しかし、西田拓也六段（34）にとっては、盤上よりも過酷（？）な試練が待ち受けていたようだ。

【映像】古賀六段と西田六段の食レポ（実際の映像）

宮崎の名所を巡る九州サザンフェニックスの面々は、地元の名物で昼食休憩をとることに。古賀悠聖六段（25）は、鮮やかな色味が目を引く「宮崎牛のステーキ丼」を注文。一方、西田拓也六段（34）はご当地発祥の「チキン南蛮」を選んだ。チーム監督の深浦康市九段（54）が見守る中、両者の食レポ合戦の幕が開けた。

先陣を切った古賀六段は、一口食べると「本当に柔らかくて、口の中に入れた瞬間とろけるような。少し甘さもあって、万人受けする味」と、まるでグルメ番組のレポーターのような完璧なコメントを披露。これには深浦九段も思わず「おー」と感心するほどの流暢さで、見ている側の食欲を大いにそそった。

一方、プレッシャーがかかる中で西田六段の順番に。「食レポ苦手すぎるので…」とこぼしつつチキン南蛮を口に運ぶと、「見た目は重そうに見えるんですけど、すごくあっさりしてて食べやすいです」と無難なスタートを切った。しかし、必死に絞り出した言葉はそこでパタリと止まってしまう。

「それ以上何も言えない…。すいません、ちょっと言葉が出てこないんですけど（笑）」と完全にフリーズしてしまった西田六段。深浦九段が「チキン南蛮は宮崎発祥と言われてまして」と優しくフォローを入れるも、あえなく沈黙が流れ、「どうすればいいですか」と困り果ててしまった。古賀六段の見事な食レポとのコントラストが際立ち、激しい将棋を指す普段の姿とのギャップがファンの笑いを誘う名シーンとなった。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロックに分け、全8チームによって競う団体戦。各チームは監督1名とドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成される。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出。試合は5本先取の9本勝負で、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。今大会より「先手番入札制度」を採用。対局開始前に持ち時間を「競り」にかけ、提示した時間がそのまま対局時の持ち時間からマイナスされる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）